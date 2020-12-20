Murat Bardakçı'nın hayatı ve kitapları merak ediliyor. Habertürk TV'de yayınlanan Tarihin Arka Odası isimli programla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Murat Bardakçı kimdir? Murat Bardakçı kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Murat Bardakçı kitapları

MURAT BARDAKÇI KİMDİR?

Murat Gökhan Bardakçı 25 Aralık 1955 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk gazeteci, yazar ve televizyon programcısı. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış dönemine ilişkin araştırmalarıyla tanınır. Ebced notası, Hamparsum notası ve Bizans ve Haz neumleri gibi musiki yazısı sistemlerine uzmanlığı vardır. Yazma ve basma eserlerden oluşan kütüphanesinin ve arşivinin geniş çaplı oldukları bilinmektedir. Bir dönem Habertürk TV'de Cumartesi geceleri yayınlanan Tarihin Arka Odası isimli tarih programını sunmuştur.

MURAT BARDAKÇI HAYATI

25 Aralık 1955'te gazeteci İlhan Bardakçı ve Nemika Bağ'ın tek çocuğu olarak İstanbul Pakize Hanım Doğum Kliniği'nde doğdu. Dedesi, Denizli, Elâzığ, Çorum ve Konya valilikleri yapmış, Millî Mücadele kahramanlarından Cemal Bardakçı'dır. Taş Mektep olarak da anılan Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Annesi ve babası 1966 yılında ayrıldı. Ankara Üniversitesi ekonomi bölümünden 1978 yılında mezun oldu ancak ilgi alanı tarih olduğu için tarih konusunda uzmanlaştı.

Musıkîye Selahattin Tanur'la tambur ve eser meşk ederek başlayan Murat Bardakçı, Tanur'dan icazet aldı. Ekrem Karadeniz'le teori, teori tarihi ve ses sistemi üzerine çalıştı. Fahire Fersan ve Vecdi Seyhun'dan yararlandı, ilgi alanını daha sonra musıkî tarihine yöneltti. Abdülbaki Gölpınarlı'dan şarkiyat kaynakları ve metodolojisi alanlarında büyük ölçüde faydalandı. Bu arada Türk ve İslam müziği tarihiyle ilgili kitap, belge, fotoğraf, film ve ses kaydı gibi arşiv malzemeleri topladı ve geniş bir nota koleksiyonu oluşturdu. Türk müziği tarihiyle ilgili çok sayıda araştırması yayınlanmaktadır. Dönemin sadrazamı Talât Paşa'nın özel arşivinden faydalanarak 1915 Ermeni Kırımı'ndaki olaylarını konu alan "Talât Paşa’nın Evrak-ı Metrukesi" adlı kitabı yazan Bardakçı, 2006 yılında Kanal D'de yayınlanan ve 4 bölümden oluşan Son Osmanlılar belgeselinin senaryosunu yazdı. 2008 yılında Kanal 1'de başladığı Tarihin Arka Odası programına Mart 2009'dan Ekim 2015'e kadar Habertürk televizyonunda Erhan Afyoncu birlikte devam etti.

Haberturk.com'da yazan Bardakçı, 1 Mart 2009'den beri Gazete Habertürk'te pazartesi, çarşamba ve cuma günleri köşe yazıları, pazar günleri ise tam sayfa olmak üzere haftada dört kez yazmakta, ayrıca 30 Mayıs 2010 tarihi itibarıyla Habertürk Tarih dergisini hazırlamaktadır.

MURAT BARDAKÇI'NIN EŞİ KİM?

Murat Bardakçı, 2009 yılında 5 yıldır birlikte olduğu Ayşegül Manav'la evlenmiştir. Ayşegül Mana, Beyazıt Shaaflar Çarşısı'nın tanınan sahaflarından İbrahim Manav'ın kızıdır.

MURAT BARDAKÇI TARİHÇİ Mİ?

Uzun yıllar Ortadoğu muhabirliği yaptıktan sonra, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapmıştır. Genel olarak tarihçi olduğu düşünülse de kendisi buna karşı çıkmaktadır.

MURAT BARDAKÇI'NIN KİTAPLARI

Maragalı Abdülkadir, Pan Yayıncılık, 1986, ISBN 2789757652035.

Son Osmanlılar & Osmanlı Hanedanı'nın Sürgün ve Miras Öyküsü, Pan Yayıncılık-İnkılâp Kitabevi, 1991, ISBN 9751026163.

Sultanî Besteler (Osmanoğulları'nın Son Padişahı Mehmet Vahideddin'in Eserleri),Pan Yayıncılık, 1997, ISBN 9757652632.

Fener Beyleri'ne Türk Şarkıları, Pan Yayıncılık, 1993, ISBN 9757652210.

Osmanlı'da Seks, Gür Yayınları-İnkılâp Kitabevi, 1993, ISBN 9751022568.

Refik Bey (Refik Fersan ve Hatıraları),Pan Yayıncılık, 1995, ISBN 9789757652366.

Şahbaba: Osmanoğulları'nın Son Hükümdarı Vahdettin'in Hayatı, Hatıraları ve Özel Mektupları, Pan Yayıncılık-İnkılâp Kitabevi, 1998, ISBN 9751024536.

Talât Paşa'nın Evrak-ı Metrukesi, Everest Yayınları, 2009, ISBN 9752895607.

Neslişah: Cumhuriyet Devrinde Bir Osmanlı Prensesi, Everest Yayınları, 2011, ISBN 9789752899414.

Ahmed Oğlu Şükrullah: Şükrullah'ın Risalesi ve 15. Yüzyıl Şark Musikisi Nazariyatı, İstanbul, 2012, ISBN 9786054518173.

Üçüncü Selim Devrine Ait Bir Bostancıbaşı Defteri, Pan Yayıncılık, 2013, ISBN 9786054518531.

İttihadçı'nın Sandığı, İş Bankası Kültür Yayınları, 2014, ISBN 9786053321118.

Mahmut Şevket Paşa'nın Sadaret Günlüğü, İş Bankası Kültür Yayınları, 2014, ISBN 9786053322351.

Enver, İş Bankası Kültür Yayınları, 2015, ISBN 9786053326045.

Bir Devlet Operasyonu:19 Mayıs, Turkuvaz Kitap, 2019, ISBN 6057717030.