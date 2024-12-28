Münbiç'te terör saldırısı

YPG terör örgütü Münbiç'te bombalı saldırı düzenledi
Tişrin Barajı çevresinde Suriye Milli Ordusu tarafından püskürtülen YPG terör örgütü mensupları daha önceden kazmış oldukları tünelleri kullanarak Münbiç'e sızmaya çalışıyor. Örgüt mensupları diğer yandan otomobilleri kullanarak bombalı saldırı düzenliyor. 27 Aralık akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda da otomobile yerleştirilmiş bomba kullanıldı. Saldırı sonucu yaralı veya ölü olup olmadığına dair bilgi verilmedi.
Suriye Milli Ordusunun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç ilçe merkezinde bomba yüklü araç infilak ettirildi.
İlçe merkezindeki Büyük Cami bölgesinde düzenlenen saldırıda ölü ve yaralı bilgisi paylaşılmadı.
SMO kaynakları saldırıyı terör örgütü PKK/YPG unsurlarının düzenlediğini bildirdi.
Ayrıca, terör örgütü unsurları, 20 Aralık'tan bu yana ilçenin güneydoğusundaki Tişrin Barajı çevresinde SMO güçlerine saldırılarını artırdı.
Grad füzeleri gibi ağır silahlar da kullanan teröristler, Münbiç'in altındaki tünellerden çıkarak ani saldırılar düzenlemeye çalışıyor.