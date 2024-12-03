Münbiç'e harekât an meselesi

Suriye'de muhalif güçler, Tel Rıfat'ın ardından bu sefer de Münbiç'e yöneldi. Muhalifler kaydettikleri hızlı ilerleyişin ardından Fırat Nehri'nin batısında yer alan Münbiç kenti ile komşu duruma geldi. Münbiç kenti ise YPG/PKK Terör Örgütünün kontrolünde bulunuyor.

Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in aktardığı bilgilere göre, Suriye Milli Ordusu güçlerinin öncülüğünde Münbiç'e yönelik harekâtın yarın sabah başlaması söz konusu.

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Çetiner Çetin, "Harekât aslında bugün başlayacaktı ancak Suriye Milli Ordusu'nun eksik kalacağı endişesiyle harekât ertelendi. İdlib'ten diğer muhalif güçlerinde de katılımıyla harekâtın yarın sabah başlaması planlanıyor. İdlib'den Münbiç'e muhalif gruplar gelmeye başladı." dedi.

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Halep İline bağlı olan Münbiç'in savaş öncesi nüfusu 100 bin olarak tespit edilirken hâlihazırda ne kadar insan yaşadığına dâir net bir bilgi bulunmuyor.