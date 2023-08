Müminun Suresi okunuşu ve anlamı: Müminun Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

Müminun Suresi Konusu

Mü’minun suresinin öncelikli konusu inananların üstün nitelikleridir. Daha sonra her bir insanın anne karnındaki oluşum süreci, Hz. Nuh ve adı verilmeyen bir peygamber ile Musa ve Harun hakkında ibretli bilgiler, tebliğlerinin ortak noktaları, peygamberlerin yolundan giden ümmetlerin ve onların yolundan sapan inkarcıların başlıca özellikleri, Mekke putperestlerinin, sorulduğunda Allah’ın yaratıcı gücünü kabul etmelerine rağmen O’na ortak koşmaları ve ahirete inanmamaları, bunların ahiretteki acıklı durumları, pişmanlıkları ve karşılık bulmayacak dilekleri hakkında açıklamalar yapılmaktadır. Sure, “Rabbim! Beni bağışla, bana merhamet et; sen merhametli olanların en üstünüsün!” mealindeki dua cümlesiyle son bulur.

Müminun Suresi Nuzül

Mushaftaki sıralamada yirmi üçüncü, iniş sırasına göre yetmiş dördüncü suredir. Enbiya suresinden sonra, Secde suresinden önce Mekke’de inmiştir.