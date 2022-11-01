Mum Çiçeği Ne Zaman Ekilir?

Mum Çiçeği Ne Zaman Çiçek Açar?

Sarmaşık cinsinden bir bitki olduğundan dolayı oldukça hoş bir görüntüye sahiptir. Kokusu ile de pek çok kişinin dikkatini çekmektedir. Bundan dolayı da evlerde sıkça kullanıldığı bilinmektedir. Dayanıklı bir gövdesi bulunmaktadır. Bu nedenle eski dönemlerde oldukça sık yetiştirilmiştir. Çiçeği yetiştirilmesi için en uygun dönem ise ilkbahar ve yaz aylarıdır. Çiçeklerinin açtığı dönem ise yaz aylarıdır.

Mum Çiçeği Kaç Senede Açar?

Bazen ilk yıl çiçeklenmeye başlayabilmektedir. Ancak bazen de iki üç yıl içerisinde çiçeklenmeye başladığı bilinmektedir. Bitkinin yaşına, yetiştiği ortama ve budamasına bağlı olarak bu durum değişim gösterebilmektedir. Eskiyen ve kuruyan dalların mutlaka budanması gerekmektedir. Çünkü bu durum ile birlikte yeni çiçeklerin açmasına imkan verilmektedir. İlkbahar sonu ve yaz başı gibi çiçeklenme başlamaktadır. Fakat duruma bağlı olarak çiçeklenme yaz sonuna doğru kayabilmektedir.

Mum Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır?

Öncelikle bu çiçeğin bakımının doğru bir şekilde yapılmasına önem verilmesi gerekmektedir. Pek çok kişide mum çiçeği bakımı nasıl yapılır sorusunu sıkça merak etmektedir. Bu durum şu şekilde sıralanmaktadır;

Yüksek oranda nem olması gerekmektedir.

Aydınlık ancak direkt güneş almayan bir bölgede bulunması önerilmektedir.

7 dereceye kadar soğuğa dayanabilmektedir.

15 derecenin altında bir havada yer alıyor ise su vermemek gerekmektedir.

Soğuk toprak ıslak olduğunda bitki hastalanmaktadır ve çürümeye başlamaktadır.

Saksıda yetiştirilmekteyse ve kışın dışarıda yer almaktaysa sulanmamalıdır.

Gelişme döneminde en az 16 derecede olması gerekmektedir. Kışın bu oran 10 dereceye kadar düşmektedir.

Mum Çiçeğinin Açma Aşamaları

Açma aşamasında bazı detaylara dikkat edilmesi gerekmektedir. Eğer dikkatli davranılır ise ilkbahardan yaza kadar çiçek açmaya devam etmektedir. Bitki tomurcuk halindeyken yerinin değiştirilmemesi gerekmektedir. Solan çiçekleri koparılmaması önerilmektedir. Kışın daha çok dinlenme dönemine girmektedir fakat yazın çiçeklenme aşamasına geçmektedir.

Mum Çiçeği Balkonda Yetişir mi?

Birçok kişi evinin balkonunu süslemek için çiçekleri balkona koymaktadır ve bu çiçekler arasında mum çiçeği de yer almaktadır. Bundan dolayı da mum çiçeği balkonda yetişir mi sorusu merak edilmektedir. Bu çiçek balkonda yetişir ancak çiçeğin direkt güneş altında tutulmaması gerekmektedir. Kış aylarında ise balkonda yer aldığında sulanmaması önerilmektedir.

Mum Çiçeği Nasıl Sardırılır?

Sardırma aparatı yaparak başka bir saksıya geçiş yapılabilmektedir. Aynı zamanda istenilen bir yerde sardırma yapmak için sarmaşık bitkilerde olduğu gibi sardırma işlemi uygulanabilmektedir.

Mum Çiçeği Ne Zaman Ekilir?

Çiçeğin dikilmesi için ilkbahar aynın beklenmesi gerekmektedir. İlkbahar aylarında dikilmesi daha doğru olmaktadır. Üstelik yine aynı aylarda saksı ve toprak değişimi yapılmaktadır. Bu dönemde ekilmesi ve ilerleyen zamanlarda doğru bir şekilde bakılması oldukça hoş çiçeklerin açılmasına neden olmaktadır. Gelişim esnasında yapılması gerekenlere oldukça dikkat edilmesi ve bitkinin hastalanmasına neden olunmaması gerekmektedir. Eğer bitki hastalanır ise çiçeklenmeyi bırakmakta ve zamanla çürümeye başlamaktadır.