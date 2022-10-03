Muleka ofsayttan çıkamadı!

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Muleka'nın sessizliği Fenerbahçe karşısında da sürdü. Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında da fileleri bulamayan Kongolu yıldız, derbide de vasatı aşamadı. Muleka, 3 kez ofsayta düşerken bir şutunda da isabet bulamadı.

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