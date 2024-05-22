'Mülakatlarda akraba kayırma' iddiası: Valilikten açıklama

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Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından geçen yıl 21 Ağustos'ta 2023/719647 ihale kayıt numarasıyla 30 personel işe alındı.

18 personelin liyakata göre değil de işe alım sürecini yönetenlerin yakınları olduğunu öne süren kimliği açıklanmayan kişi, durumu CİMER'e bildirdi.

"BİRİ TEYZESİNİN KIZINI, DİĞERİ DE KIZINI İŞE ALDI" (3'üncü Strateji Müdürü E.İ.) Yatırım İzleme Müdürlüğü'nü vekaleten yürüten N.P.İ'nin, alınacak personeli seçmek için mülakata katıldığı bilgisinin de yer aldığı dilekçede, "Mülakata bizzat katılarak kendi öz teyzesinin kızı B.D.'yi işe başlatmasının etik olup olmadığının değerlendirilmesi, B.D'nin N.P.İ'nin yanında işe başlatılıp başlatılmadığının araştırılması, 3'üncü Strateji Müdürü E.İ.'nin kendi kızı B.A.'yı işe aldığı ve kızını da kendi müdürlüğünde göreve başlattığı bilinmekte olup, ayrıca kurumun güvenlik giriş kamera kayıtlarından da görüleceği üzere işe gelip gitmediklerinin araştırılmasına" ifadeleri yer aldı. REKLAM

İŞE ALIM NİTELİKLERİNİ KARŞILAMADIĞI İDDİA EDİLDİ (Fotoğraftaki Yatırım İzleme Müdürlüğü'nü vekaleten yürüten N.P.İ.) Ayrıca işe alınan B.Ç.'nin de 18 kişi içerisinde bulunduğu ve alım niteliklerinin hiçbirini taşımadığına dikkat çekilen dilekçede, B.Ç'nin işe alım yapan yetkililerle bağının araştırılması istendi. VALİLİK İNCELEME BAŞATTI Şikayet dilekçesinin ulaştığı İçişleri Bakanlığı, CİMER başvurusunun incelenmesi için harekete geçti. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Nedim Akmeşe, dilekçeyi Antalya Valiliği'ne göndererek incelenmesini istedi. VALİLİK: HERHANGİ BİR PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞMEMİŞTİR Antalya Valiliği'nden habere konu iddialar hakkında inceleme yapıldığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından herhangi bir personel alımı gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir. Yapılan incelemede ayrıca, söz konusu personel alım işinin 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne hizmet sağlayan bir firmanın kendi iş ve işleyişiyle ilgili olduğu anlaşılmıştır."