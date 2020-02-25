MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2020 açıklandı. Milyonlarca öğretmen 6-10 Ocak tarihleri arasında başvuruda bulunmuştu. MEB tarafından yayınlanan takvime göre bugün sonuçlar erişime açıldı. Adaylar sonuçlara e-devlet sistemi üzerinden giriş yaparak öğrenebilecekler.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI 2020

MEB tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları e-devlet girişi üzerinden açıklandı. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 26-28 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılabilecek. Sözlü sınavda başarılı olan öğretmenlerin atama tercihleri 9-13 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Atama sonuçları ise 18 Mart 2020 tarihinde yine e-devlet üzerinden açıklanacak.

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUCU SORGULAMA

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

- Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

- Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

- Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

- Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir

Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

- “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”

- “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

- Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

- Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.