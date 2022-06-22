Mükemmel Eşleşme konusu ne, oyuncuları kimler? Mükemmel Eşleşme ne zaman , saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Mükemmel Eşleşme ilk tanıtımın yayınlanmasının ardından seyircinin dikkatini çekerken, dizinin ne zaman ve saat kaçta yayınlanacağı merak konusu oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan dizi senaryosu ve oyuncu kadrosu televizyon izleyicisi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Mükemmel Eşleşme konusu ne, oyuncuları kimler? Mükemmel Eşleşme ne zaman , saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dizi hakkında tüm detaylar...

MÜKEMMEL EŞLEŞME KONUSU NE?

Annelerinin vesile olmasıyla tanışan iki gencin, mutlu bir aile kurmasını konu edinen dizinin yönetmenliğini Emre Kavuk üstleniyor. Dizi için dekor çalışmaları da başladı. Kocaman kalabalık bir aile ve sıcacık insan hikayelerinin yer aldığı "Mükemmel Eşleşme " çok yakında TRT 1'de...

MÜKEMMEL EŞLEŞME NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mükemmel Eşleşme dizisi yakında TRT 1'de başlayacak. Dizi tam olarak hangi gün başlayacak bilinmiyor. TRT 1'in Youtube kanalında 11 Haziran tarihinde dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlanmıştı.

MÜKEMMEL EŞLEŞME OYUNCULARI KİMLER?

Ahmet Kayakesen

Gizem Sevim

Ayşegül Günay

Asuman Dabak

Volkan Severcan

Ayhan Taş

Eylül Öztürk

Cem Zeynel Kılıç

Ayşen Sezeral