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Ünlü oyuncu Müjde Uzman, dün yaptığı açıklaması içinde yer alan 'Hayatımda ilk defa tükendim' cümlesinin yanlış anlaşıldığını, sanıldığı gibi tükenmişlik sendromuna yakalanmadığını açıkladı.

Müjde Uzman'ın hastaneden dün yaptığı açıklaması şöyleydi; "Bugün hastanede atı bayıltacak dozda ilaçlar içeren bir serum yememe rağmen uyumadım. Ki günlerdir alerji ve astım sebepli uyku yapan ilaçlar da içiyorum. Aralıksız öksürmekten karın kaslarımın nasıl acıdığını, alerjiden gözümün ve damağımın nasıl kaşındığını tarif edemem. Üzerine kilometrelerce yol yapıp sete gidip çalıştım. O da tamam. Eve döndüm. Yine ilaçlar... Dedim çok, pis sızarım hocam. Öksürük krizi gelmeden burnum tıkanmadan, boğazım kurumadan. Ama yoook! Öyle duygulara izin yok! Anlayan göz kırpsın. Sonra dedim madem uyumuyorum, '13 Urgan'ı izleyeyim, uykum gelince kapatırım. Ama bunu da bitirdim. Dipçik gibiyim yahu!"

Müjde Uzman, SHOW TV'nin izlenme rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Alev'i canlandırıyor. Müjde Uzman, yanlış anlaşıldığı gibi psikolojik tedavi görmediğini dile getirerek tedavisinin astım üzerine olduğunu belirtti. Uzman yeni açıklamasında şunları söyledi: Astımım var, astım tedavisi görüyorum. Bu da zaten senede bir iki kere olan bir kriz. İki konuyu bir birinden ayıralım. Ama şuna çok sevindim. Benim için popülerlik, tanınmak hiçbir zaman mesele olmadı. Hatta istemedim de... Çünkü bunun insanın özgürlüğünü kısıtlayan bir şey olduğunu düşünüyorum. İşimi yapıp evime dönmek istiyorum. Her çalışan insan gibi... Hayatımda ilk mesleğim de oyunculuk değil. Dün doğmadım. Birçok konuda araştırma yapıp öğrenmeyi seven bir insanım. Psikoloji de çok ilgilendiğim bir konudur ama bu meslek sebepli çok fazla ön yargılı, dış görünüşle ilgili çok fazla konuşma olduğu için oyunculuk yaptığım - ki böyle diye diye 20 senem oldu - ama bu sürede hep çok rahatsız oldum. Çünkü, hiç sevmem haksızlık, yanlış anlaşılmak, varsayım, ön yargı ama çok maruz kalıyoruz. Her şeyin farkındayım. Savaşlar var, zor hayatlar var, hepsinin farkındayım. Sadece ben kendi dünyamda yaşadığım bir şeyi paylaştım. Dün yaptığım şey oydu.

REKLAM Sevindim dediğim şey şuydu, o kadar çok insanın; yaşı, cinsiyeti, işi ne olursa olsun bu tarz sıkkınlıkları varmış ki, yani gerçekten dinleyen ve ne demek istediğimi anlayan insanların mesajlarını şimdi okudum. Arkadaşlarım aradı. Tekrar bir kendime geldim. Yalnız olmadığımı fark ettim. Hepimiz ne kadar iyi olursak olalım; şanslımız var, sıkıntılı süreçlerden geçen insanlar var, biliyorum. Ama birbirimize tahammülsüzlüğümüz, kabalığımız, incelikten uzaklaşmışlığımız var. Sanıyorum bu noktada birleştik. Buna kısa sürede vesile olmama çok sevindim. Birbirimize anlayışlı olmamız gerektiğini hatırlarız belki.

Belki de bu tarz küçük şeyleri hatırlatmalara ihtiyacımız vardır. Bugün ben olurum, yarın siz olursunuz. Bir işe yarayalım. Arada birbirimizi hatırlayalım. İncelikleri, insanlığı, anlayışı, dinlemeyi, anlamaya, iftira etmemeyi yalan söylememeyi arada birde böyle şeyleri hatırlayalım. Bu mecrada illa; kıyafet, yemek, harika anlar paylaşmaya gerek yok. Buna vesile olduysam ne güzel. Artık konu kapansın.

Bugün birçok arkadaşım arayıp; "Konuştuklarını dinlemek çok iyi geldi" dedi. Bunları duymak ve konuşmakta bana çok iyi geldi. Çünkü bunlar çok değerli şeyler. Birbirimize iyi olmayı ve anlamayı unutmayalım. Ben de işini yapan bir insanım. Herkes gibi hayat gayesindeyim hepinizde öylesiniz. Lütfen birbirimize gıcık olmak yerine, sevgi ve saygıyla yaklaşalım. * Tükenmişlik Sendromu Nedir? Kişinin iş veya sosyal hayatıyla ilgili yaşadığı stres ve baskının kontrolden çıkması sonucunda enerjisinin düştüğü, duygusal olarak bu süreci yönetemediği ve yıprandığı bir durumdur.