Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Müjde Uzman'dan 'Tükenmişlik Sendromu' iddialara yanıt: Hayır, hiçbir sendromum yok - Magazin haberleri

        Müjde Uzman: Hayır, hiçbir sendromum yok

        Müjde Uzman, gördüğü astım tedavisinin meydana getirdiği yorgunluğunun kendisini nasıl etkilediği ifade etmek için yaptığı açıklamada; 'Tükendim' cümlesinin 'Tükenmişlik sendromu' olarak anlaşılması üzerine, yeni bir açıklama daha yapma ihtiyacı gördü. Uzman, yeni açıklamasında tükenmişlik sendromuna yakalanmadığını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 10:57 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hayır, hiçbir sendromum yok"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ünlü oyuncu Müjde Uzman, dün yaptığı açıklaması içinde yer alan 'Hayatımda ilk defa tükendim' cümlesinin yanlış anlaşıldığını, sanıldığı gibi tükenmişlik sendromuna yakalanmadığını açıkladı.

        Müjde Uzman'ın hastaneden dün yaptığı açıklaması şöyleydi; "Bugün hastanede atı bayıltacak dozda ilaçlar içeren bir serum yememe rağmen uyumadım. Ki günlerdir alerji ve astım sebepli uyku yapan ilaçlar da içiyorum. Aralıksız öksürmekten karın kaslarımın nasıl acıdığını, alerjiden gözümün ve damağımın nasıl kaşındığını tarif edemem. Üzerine kilometrelerce yol yapıp sete gidip çalıştım. O da tamam. Eve döndüm. Yine ilaçlar... Dedim çok, pis sızarım hocam. Öksürük krizi gelmeden burnum tıkanmadan, boğazım kurumadan. Ama yoook! Öyle duygulara izin yok! Anlayan göz kırpsın. Sonra dedim madem uyumuyorum, '13 Urgan'ı izleyeyim, uykum gelince kapatırım. Ama bunu da bitirdim. Dipçik gibiyim yahu!"

        Müjde Uzman, SHOW TV'nin izlenme rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Alev'i canlandırıyor.

        Müjde Uzman, yanlış anlaşıldığı gibi psikolojik tedavi görmediğini dile getirerek tedavisinin astım üzerine olduğunu belirtti. Uzman yeni açıklamasında şunları söyledi: Astımım var, astım tedavisi görüyorum. Bu da zaten senede bir iki kere olan bir kriz. İki konuyu bir birinden ayıralım. Ama şuna çok sevindim. Benim için popülerlik, tanınmak hiçbir zaman mesele olmadı. Hatta istemedim de... Çünkü bunun insanın özgürlüğünü kısıtlayan bir şey olduğunu düşünüyorum. İşimi yapıp evime dönmek istiyorum. Her çalışan insan gibi... Hayatımda ilk mesleğim de oyunculuk değil. Dün doğmadım. Birçok konuda araştırma yapıp öğrenmeyi seven bir insanım. Psikoloji de çok ilgilendiğim bir konudur ama bu meslek sebepli çok fazla ön yargılı, dış görünüşle ilgili çok fazla konuşma olduğu için oyunculuk yaptığım - ki böyle diye diye 20 senem oldu - ama bu sürede hep çok rahatsız oldum. Çünkü, hiç sevmem haksızlık, yanlış anlaşılmak, varsayım, ön yargı ama çok maruz kalıyoruz. Her şeyin farkındayım. Savaşlar var, zor hayatlar var, hepsinin farkındayım. Sadece ben kendi dünyamda yaşadığım bir şeyi paylaştım. Dün yaptığım şey oydu.

        REKLAM

        Sevindim dediğim şey şuydu, o kadar çok insanın; yaşı, cinsiyeti, işi ne olursa olsun bu tarz sıkkınlıkları varmış ki, yani gerçekten dinleyen ve ne demek istediğimi anlayan insanların mesajlarını şimdi okudum. Arkadaşlarım aradı. Tekrar bir kendime geldim. Yalnız olmadığımı fark ettim. Hepimiz ne kadar iyi olursak olalım; şanslımız var, sıkıntılı süreçlerden geçen insanlar var, biliyorum. Ama birbirimize tahammülsüzlüğümüz, kabalığımız, incelikten uzaklaşmışlığımız var. Sanıyorum bu noktada birleştik. Buna kısa sürede vesile olmama çok sevindim. Birbirimize anlayışlı olmamız gerektiğini hatırlarız belki.

        Belki de bu tarz küçük şeyleri hatırlatmalara ihtiyacımız vardır. Bugün ben olurum, yarın siz olursunuz. Bir işe yarayalım. Arada birbirimizi hatırlayalım. İncelikleri, insanlığı, anlayışı, dinlemeyi, anlamaya, iftira etmemeyi yalan söylememeyi arada birde böyle şeyleri hatırlayalım. Bu mecrada illa; kıyafet, yemek, harika anlar paylaşmaya gerek yok. Buna vesile olduysam ne güzel. Artık konu kapansın.

        Bugün birçok arkadaşım arayıp; "Konuştuklarını dinlemek çok iyi geldi" dedi. Bunları duymak ve konuşmakta bana çok iyi geldi. Çünkü bunlar çok değerli şeyler. Birbirimize iyi olmayı ve anlamayı unutmayalım. Ben de işini yapan bir insanım. Herkes gibi hayat gayesindeyim hepinizde öylesiniz. Lütfen birbirimize gıcık olmak yerine, sevgi ve saygıyla yaklaşalım.

        * Tükenmişlik Sendromu Nedir?

        Kişinin iş veya sosyal hayatıyla ilgili yaşadığı stres ve baskının kontrolden çıkması sonucunda enerjisinin düştüğü, duygusal olarak bu süreci yönetemediği ve yıprandığı bir durumdur.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Müjde Uzman
        #Tükenmişlik sendromu

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Barış Boyun İtalya'da yakalandı!
        Barış Boyun İtalya'da yakalandı!
        Meclis'te tasarruf tedbirleri artıyor
        Meclis'te tasarruf tedbirleri artıyor
        Reisi için anma töreni: On binlerce kişi katıldı
        Reisi için anma töreni: On binlerce kişi katıldı
        Derbinin faturası ne olacak?
        Derbinin faturası ne olacak?
        Sahili kapatan çardaklar bu kez yıkılacak!
        Sahili kapatan çardaklar bu kez yıkılacak!
        Avcılar'da fatura ödeme merkezi dolandırıcılığı
        Avcılar'da fatura ödeme merkezi dolandırıcılığı
        Doktorlara uyarı mektubu gitti! Sahtesine dikkat!
        Doktorlara uyarı mektubu gitti! Sahtesine dikkat!
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar
        Kız kardeşi ile eniştesine kurşun yağdırdı!
        Kız kardeşi ile eniştesine kurşun yağdırdı!
        Polis soruşturması
        Polis soruşturması
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a doğru!
        Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a doğru!
        Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
        Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Cumhurbaşkanı'nın dikkat çektiği yaşlı nüfus tehdidi
        Cumhurbaşkanı'nın dikkat çektiği yaşlı nüfus tehdidi
        Beşiktaş'ın kupa planı! Yönetimden dev prim
        Beşiktaş'ın kupa planı! Yönetimden dev prim
        Mayısta dilekçe bayramda ikramiye
        Mayısta dilekçe bayramda ikramiye
        Dünya ısındıkça şiddetli türbülanslar artacak mı?
        Dünya ısındıkça şiddetli türbülanslar artacak mı?
        Habertürk Anasayfa