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BİR İNDİRİM DAHA | Son dakika: Benzin ve motorin (mazot) fiyatları düştü! 16 Mart 2022 LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Ankara, İzmir, İstanbul benzin litre fiyatı!

Benzin ve motorin (mazot) fiyatları düştü! Peki, benzin ve mazot fiyatları ne kadar?

Motorin ve benzin fiyatları düştü! Geçtiğimiz hafta üst üste gelen zamların ardından brent benzin varil fiyatlarında yaşanan sert düşüşle birlikte benzin ve mazot fiyatları da düşüşe geçti. Geçtiğimiz hafta gelen zammın geri alınmasının ardından benzin ve mazot fiyatlarına bugün itibarı ile bir indirim daha geldi. İşte Ankara, İzmir ve İstanbul LPG, benzin ve motorin fiyatları...

16.03.2022 - 08:43 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Motorin ve benzin fiyatları düşecek mi? Son dakika benzin ve mazot fiyatları 15 Mart alış satış tablosu ne kadar? Son olarak geçtiğimiz hafta benzine gelen 7. zam petrol fiyatlarındaki gerileme nedeniyle iptal edildi. Brent petrol fiyatları ise 17 dolardan bugün yani 15 Mart salı itibarı ile 101 dolara kadar geriledi. Peki, İstanbul ve Ankara benzin fiyatları ne kadar? İşte güncel 15 Mart mazot ve benzin fiyatları...

  • İNDİRİM GELDİ

    Buna göre, motorinde dün gece yarısından geçerli olmak üzere 2.38 liralık indirim geldi.

    Gerçekleştirilen 2.38 liralık indirimin ise motorinin litre fiyatında ortalama yüzde 10 oranında bir indirim olduğu belirtildi.

  • İNDİRİM SONRASI FİYATLAR NE OLDU?

    İndirim öncesinde Ankara'da ortalama 22.90 liradan satılan motorinin litre fiyatı İstanbul'da 22.82 liradan, İzmir'de ise 22.90 liradan satılıyordu.

    Gerçekleştirilmesi beklenen 2.38 liralık indirimin ardından motorinin litre fiyatının Ankara ve İzmir'de 20.52 liraya, İstanbul'da ise 20.44 liraya düştü.

  • MOTORİN VE BENZİNDE YENİ İNDİRİM BEKLENTİSİ

    Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 6 düşüşle 100 dolara gerilerken benzin ve motorinde indirim yapılması bekleniyor. Son 1 yılda kurdaki artış ve eşel mobil sisteminin sona ermesiyle benzinin satış fiyatında yüzde 180'lik artış yaşandı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz hem vatandaşın hem de bayilerin artan fiyatlara karşı korunmasına yönelik çözümleri masaya yatırmak üzere sektör temsilcileriyle yarın bir araya gelecek. Bu arada EPDK bugün rafinerici ve akaryakıt dağıtıcı lisans sahiplerinin zorunlu petrol stokunun 14-31 Mart arasında yüzde 7, 1-12 Nisan arasında yüzde 6'sının piyasa faaliyetlerine konu edilebilmesine karar verdi. Sektöre son olarak EPDK ile EPGİS arasında yaşanan 'zam' tartışması damga vurmuştu

  • BENZİN VE MOTORİN ZAMMI İPTAL EDİLMİŞTİ

    EPGİS tarafından yayınlanan son dakika açıklamasına göre benzin ve motorin zammı iptal edildi. 9 Mart Çarşamba günü Motorinin litre fiyatına 2.25, benzinin litre fiyatına ise 0.79 TL zam geleceği duyurulmuştu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali

    10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

    Benzinde   0,79

    Motorinde 2,25 TL/LT

    olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir" denildi. 

    7 KERE ZAMLANDI

    Böylece son 7 iş gününde LPG dahil akaryakıt fiyatlarında 7 kez zam açıklandı. Son olarak dün de benzine 1.07, motorine ise 1.59 lira zam gelmişti.

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