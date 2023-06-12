Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin

Müjdat Gezen tiyatro binasını satılığa çıkardı

Giriş: 12.06.2023 - 16:40 | Güncelleme: ABONE OL
Müjdat Gezen tiyatro binasını satılığa çıkardı
Satılığa çıkardı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

Ekonomik nedenlerle tiyatro binasını satanlar arasına Müjdat Gezen de katılmak zorunda kaldı. Daha önce tiyatronun duayen ismi Haldun Dormen de benzer bir durumla karşı karşıya kalmıştı. Gezen, tiyatro binasını 65 milyon TL'ye satılığa çıkardı

HABERTURK.COM

Müjdat Gezen, Bahariye'deki Müjdat Gezen Tiyatro'sunun binasını ekonomik nedenlerden dolayı 65 milyon TL'ye satılığa çıkardı.

Müjdat Gezen, yaşadığı ekonomik durumlar nedeniyle tiyatroda çalışması gereken personellerin ücretlerini karşılayamayacağı gerekçesiyle tiyatro binasını satılığa çıkardığını duyurdu. Gezen, tiyatro binasını 65 milyon TL'ye satılığa çıkardı. Böylelikle tiyatro dünyasında bir devir daha kapanıyor. 
Müjdat Gezen Sanat Merkezi ise faaliyetlerine devam edecek.

Benzer durumu daha önce duayen tiyatrocu Haldun Dormen yaşamıştı. Dormen de ekonomik nedenlerden dolayı Pangaltı'daki Dormen Tiyatrosu'nu kapatmak zorunda kalmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Soruşturma genişliyor! SMA yardım parası vurgununda yeni gözaltılar
Soruşturma genişliyor! SMA yardım parası vurgununda yeni gözaltılar
16 yaşındaki çocuk husumetlisini başından vurdu
16 yaşındaki çocuk husumetlisini başından vurdu
Yaşlı kadının şüpheli ölümüne soruşturma!
Yaşlı kadının şüpheli ölümüne soruşturma!
Endemik ve zehirli... Wagner engereği Ağrı'da görüntülendi
Endemik ve zehirli... Wagner engereği Ağrı'da görüntülendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.