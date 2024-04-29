MUHTEŞEM YEDİLİ FİLMİ KONUSU

Rose Krick ismiyle bilinen bir kasaba sanayici Bartholomew Bogue'un kuşatması altında kalmışken kasabanın sakinler başlarında kelle avcısı Sam Chisolm'un bulunduğu yedi hayduttan yardım sağlarlar. Haydutlar bekledikleri şiddetli yüzleşmeye hazırlık yaparken kasabayı korurlar. Ancak yedi haydut kasaba sakinleriyle tanışma üzerindeyken kendilerini bir savaşın içinde bulurlar.