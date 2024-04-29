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        Haberler Magazin Muhteşem Yedili konusu ve oyuncu kadrosu: Muhteşem Yedili filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Muhteşem Yedili konusu ve oyuncu kadrosu: Muhteşem Yedili filminin konusu nedir?

        Muhteşem Yedili (The Magnificent Seven) filmi 29 Nisan Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Muhteşem Yedili filmi, usta yönetmen Akira Kurosawa tarafından 1954 yılında beyaz perdeye aktarılan 'Yedi Samuray' filminin yeniden çevrimi olarak sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. İşte Muhteşem Yedili filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 18:42 Güncelleme: 29.04.2024 - 18:42
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        • 1

          Muhteşem Yedili filmi sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Senaryosu Nic Pizzolatto, Richard Wenk tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua oturmaktadır. Başrollerini Denzel Washington, Chris Pratt ve Ethan Hawke'ın paylaştığı film 2016 yılında vizyona girmiştir. Peki, "Muhteşem Yedili filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Muhteşem Yedili (The Magnificent Seven) filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          MUHTEŞEM YEDİLİ FİLMİ KONUSU

          Rose Krick ismiyle bilinen bir kasaba sanayici Bartholomew Bogue'un kuşatması altında kalmışken kasabanın sakinler başlarında kelle avcısı Sam Chisolm'un bulunduğu yedi hayduttan yardım sağlarlar. Haydutlar bekledikleri şiddetli yüzleşmeye hazırlık yaparken kasabayı korurlar. Ancak yedi haydut kasaba sakinleriyle tanışma üzerindeyken kendilerini bir savaşın içinde bulurlar.

        • 3

          MUHTEŞEM YEDİLİ FİLMİ OYUNCULARI

          Denzel Washington

          Chris Pratt

          Ethan Hawke

          Vincent D'Onofrio

          Byung-hun Lee

          Manuel Garcia-Rulfo

          Martin Sensmeier

          Peter Sarsgaard

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