İlk kez 1950'de "Yıldızlar Revüsü" filminde figüran olarak kamera karşısına geçen oyuncu, fabrikadaki işinden ayrılıp figüranlık yapmaya devam etti.



Tanınmaya başlayıncaya kadar 20'nin üzerinde filmde küçük roller oynayan, asıl ününü "Üç Arkadaş" filmiyle yakalayan oyuncu, kısa sürede başroller almaya başlasa da bir süre sonra şöhretini yavaş yavaş kaybetmeye başladı.

Muhterem Nur, ilk evliliğini 1961'de Işın Kaan Köseoğlu ile yaptı ama bu evlilik iki yıl sonra boşanmayla sona erdi. Yaşadığı maddi sıkıntıları başa çıkamayacağı boyuta ulaşınca, ödeyemediği borçları yüzünden 1967'de kısa süreli hapis cezası alan sanatçı, aynı yıl şarkıcı olarak sahneye çıkmaya başladı.