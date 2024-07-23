Muharrem ayı ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? Aşure dağıtımı ne zamana kadar devam edecek?
İslam alemi Hicri Takvim'e göre bu yıl Muharrem ayına 7 Temmuz Pazar günü başladı. Birlik ve beraberliğin kuvvetlendiği bolluk ve bereketin simgesi Aşure Günü 16 Temmuz'da başlamıştı. Şimdi ise bu ayın ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, Muharrem ayı ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? Aşure dağıtımı ne zamana kadar devam edecek?
- 1
Muharrem ayının bitmesine az bir zaman kaldı. Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilen Muharrem ayının 10. günü, Aşure Günü olarak idrak ediliyor. Müslümanlar için birçok anlamı bulunan aşure gününde yapılan aşureler komşulara dağıtılır. Peki Muharrem ayı ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı, aşure dağıtımı ne zamana kadar devam edecek?
- 2
MUHARREM AYI NE ZAMAN BİTECEK?
Hicri Takvim'e göre bu yıl Muharrem ayı 7 Temmuz Pazar günü başladı. 5 Ağustos Pazartesi günü Safer ayının başlamasıyla beraber Muharrem ayı son bulacak.
AŞURE DAĞITIMI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?
Aşure günü bu yıl 16 Temmuz Salı günü başladı. Aşure hazırlığı ve dağıtımı 5 Ağustos'a kadar devam edecek ve Safer ayıyla birlikte bitecek.
- 3
AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?
Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda durduğunda stokları neredeyse bitmek üzereydi. Aile ise bu durumda ellerinle kalan özellikle tahıl ve kuru meyveleri kullanarak bir yemek oluşturdu. Bu da bugünkü aşure olarak her sene yapılmaya devam ediliyor.
AŞURE KİMLERE DAĞITILIR?
Hem Türk hem de Bosnalı mutasavvıflar aşurenin sağlık, şifa, güvenlik, başarı ve manevi beslenme sağladığına inanarak özel dualarla hazırlarlar. Aşure, fakirlere, komşulara, arkadaşlara ve akrabalara dağıtılır.
-
- 4
ÂŞURA NE DEMEK?
Âşûrâyı on sayısı ile ilgili olan aşr ve âşir veya develerin güdülmesiyle ilgili ışr kökünden türemiş Arapça bir kelime kabul edenler olduğu gibi, bu dilde “fâûlâ” vezninin bulunmadığını ileri sürerek İbrânîce’den geldiğini söyleyenler de vardır. Fakat âlimlerin çoğu bu görüşe katılmamakta, kelimenin Arapça asıllı olduğunu benimsemektedirler.
- 5