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Sokak röportajında muhalefeti tehdit eden şüpheli adli kontrolle serbest

Batman'da bir sokak röportajında muhalefete yönelik tehditleri nedeniyle gözaltına alınan İsmail Cevher K., adli kontrolle serbest bırakıldı

Giriş: 31.03.2023 - 14:55 | Güncelleme: ABONE OL
Muhalefeti tehdit eden kişi adli kontrolle serbest bırakıldı - Güncel haberler
DHA

Kentte sosyal medyada yayınlanan sokak röportajında muhalefete yönelik tehditleri nedeniyle gözaltına alınan İsmail Cevher K., adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA'da yer alan habere göre Batman´da sosyal medya üzerinden yapılan bir sokak röportajında İsmail Cevher K., muhalefet partileri kastederek, "Ben o köpeklere oy vermem, ateistlere vermem, kafirlere vermem. Dinsizlere vermem. Biz devletçiyiz. Devleti de savunuyoruz. Köpeklere oy vermeyiz. Onları destekleyen de onlar gibi kafirdirler. Bunlar Kuran-ı Kerim´e düşmandırlar. Dine düşmandırlar. Nerede ekonomi kötü. Erdoğan´a dokunsalar var ya kafalarını keseceğim. Biz cihada hazırız" ifadelerini kullandı.

İsmail Cevher K., 2 gün önce de sosyal medyadan paylaşım yaparak herhangi bir terör örgütüne mensup olmadığını, öfkeyle bu sözleri kullandığını belirterek özür diledi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı´nca başlatılan soruşturma kapsamında dün `Halkı kin ve düşmanlığa tahrik´ suçundan gözaltına alındı.

İfadesinde, pişman olduğunu söyleyen İsmail Cevher K., röportajda kendisinden önce konuşan birinin devleti eleştirdiğini ve buna sinirlendiğini belirterek o sözleri kullandığını kaydetti. İsmail Cevher K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

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