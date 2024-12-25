Muhalefet asgari ücret için ne dedi?

2025 yılı net asgari ücreti yüzde 30'luk artışla 22.104 TL oldu. İşveren desteği 700 liradan 1.000 liraya çıkarıldı.

İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ karar toplantısına katılmazken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Mali disiplinin korunması, enflasyonla mücadele sürecinin zarar görmemesi adına dengeli ve ölçülü bir şekilde hareket etmek durumundayız" açıklamasında bulundu. Yeni asgari ücretin belli olmasının ardından muhalefet temsilcileri açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türk-İş yönetimini tebrik ederek şunları söyledi:

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Suriye üzerinden sahte kahramanlık yapıp gerçek gündeme sis indirenler, o sisin arasında bir kez daha işçinin hakkını yemiştir. İlk verildiği ocak ayından bu yana hayat pahalılığı karşısında en az 7.000 lira eriyen asgari ücrete 5.000 lira zam yaptılar.

Asgari ücretlinin enflasyonu %80, TÜİK enflasyonu bile %47 iken, milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler. Bu ülkenin işçilerinin hakkını yiyenlere, vebalini alanlara yazıklar olsun.