Muğla'da trafik kazası MOBESE kamerasına yansıdı

Mehmet Çetin idaresindeki plakasız motosiklet, İnönü Caddesi Saklıkent Kavşağı'nda, Görkem Koca yönetimindeki 48 HB 898 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada motosikletteki yolcu Cahit Uludağ yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralı Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza anı ise kavşaktaki MOBESE kamerası tarafından kaydedildi.

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