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Muğla'da 40 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum açıklarında lastik botlarla yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı, Datça ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Giriş: 24.01.2023 - 19:32 | Güncelleme: ABONE OL
Muğla'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'da 40 düzensiz göçmen yakalandı
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AA

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda lastik botta düzensiz göçmenler tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, hareket halindeyken durdurdukları 2 lastik bottaki 40 düzensiz göçmeni gemiye alarak karaya çıkardı.

Datça açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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