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        Haberler Gündem Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'den adaylık açıklaması

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'den adaylık açıklaması

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde tekrar aday olmayacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 19:17 Güncelleme: 28.11.2023 - 19:17
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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan adaylık açıklaması
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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yazılı açıklamasında, 1999 yılında Muğla Belediye Başkanlığı ile başlayan ve 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile devam eden 3 dönem il, 2 dönem büyükşehir belediye başkanlığı görev sürecinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Muğla'ya ve hemşehrilerine 27 yıl hekim, 25 yıl da belediye başkanı olarak hizmet ettiğini söyleyen Gürün, şunları kaydetti:

        "Bu görevleri yürütürken bu görevleri bana Muğlalı hemşehrilerimin bir emaneti görerek, siyasi bir yaklaşım göstermeden tüm kentin belediye başkanı olarak görev yaptım. Kamu kaynaklarını korumak, vatandaşlarımızın tek kuruşunun hesabını verebilecek şekilde şeffaf ve hukuk çerçevesinin dışına çıkmadan çalışmak, bana güvenenlerin başını öne eğdirmeyecek şekilde hizmet vermek önceliğim oldu. Çocuklarımıza korunmuş, talan edilmemiş bir kent bırakmak için çevre ve imar konularında mücadele ederken, ekibimle birlikte alt yapıdan tarıma, sağlıktan kültür faaliyetlerine varıncaya kadar birçok konuda proje ve hizmet ürettik."

        Gürün, 2024 yerel seçimlerine yaklaşılan bugünlerde aday belirleme sürecinin partisi CHP'nin genel merkezince başlatıldığını hatırlatarak, 25 yıl gibi uzun bir süre görev yapma onurunu yaşayan bir belediye başkanı olarak yaptığı değerlendirmeler sonucunda, 2024 yerel seçimleri için aday olmama kararı aldığını ifade etti.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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