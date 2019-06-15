15 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Müge Boz kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Oyuncu Müge Boz, basketbolcu Caner Erdeniz'le hayatını birleştirdi. Barselona'daki Türk konsolosluğunda nikah kıyan çift, eğlenceli anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte İşte Müge Boz'un hayatı ve kariyerine dair detaylar...
MÜGE BOZ KİMDİR?
Müge Boz 13 Nisan 1984'te dünyaya geldi. Annesi Yugoslavya göçmeni, babası ise Egelidir. Bir kız kardeşi vardır. Çocukluğu İstanbul’da geçti. 12 yaşındayken, babasının işi nedeniyle İzmir’e Karşıyaka’ya taşındılar.
İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Ardından Anadolu Üniversitesi'nde Sinema TV ve Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi. Norveç'te Hogskulen i Volda ismindeki okuldan burs kazanarak, orada 'strategic design', 'digital photography' eğitimleri almıştır. 11 sene bale, 4 sene piyano eğitimi almıştır. Birçok spor dalıyla ( yüzme, tenis, paten, voleybol, motosiklet ) ilgilenmiştir. Son bir yıldır düzenli olarak yoga yapmaktadır. 2011 yılında Şüphe adlı dizide Meltem karakterini ve Karakol adlı dizide Ada karakterini canlandırmıştır.
Ayrıca modellik de yapmaktadır. Vogue, Tempo, Marie Claire, Women's Health, İnstyle gibi dergilerde moda çekimleri yapmıştır. İkinci sezonunda katıldığı Leyla ile Mecnun dizisinden sezon sonu ayrılmıştır. TRT 1 de Gurbette Aşk ve Kayıt Dışı dizilerinde rol almıştır.
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