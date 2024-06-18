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        Haberler Bilgi Magazin Müge Anlı neden yok, sezon finali mi yaptı? Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman sezon finali olacak?

        Müge Anlı neden yok, sezon finali mi yaptı?

        Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali tarihi merak konusu oldu. Gündüz kuşağında hafta içi her gün Müge Anlı'nın sunumuyla yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert bayram sürecinde yayınlanmadı. Sevenleri ise "Müge Anlı neden yok, sezon finali mi oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte ATV'de ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sezon finali tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 23:24 Güncelleme: 18.06.2024 - 23:24
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        • 1

          ATV ekranlarında izleyici ile buluşan programlardan biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali yapıyor. Kurban Bayramı süresince yayınlanmayan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sezon finali tarihi araştırılıyor. Peki, Müge Anlı programı ne zaman ara verecek? İşte ayrıntılar...

        • 2

          MÜGE ANLI SEZON FİNALİ OLDU MU, NE ZAMAN BİTİYOR?

          Gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bayramda ekrana gelmedi. Programın bayramdan sonra sezona ara vermesi bekleniyor.

        • 3

          Müge Anlı programının 28 Haziran Cuma günü sezonu noktalaması bekleniyor. Geçtiğimiz sene 23 Haziran'da sezon finali yapan program yeni sezona da 4 Eylül'de başlamıştı.

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