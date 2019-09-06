Müge Anlı'da Fatma Uyanık olayı hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 31 yaşında Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Katrancık Yaylası'ndaki evinden annesinin yanına gitmek için çıkan ve bir buçuk yıldır kendisinden haber alınamayan Fatma Uyanık ile ilgili gerçekler ortaya çıktı. Baş şüpheli Vahap Varlı ve babası tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 5 ay tutuklu kalmalarının ardından ilk duruşma bugün gerçekleşti.

FATMA UYANIK'I KİM ÖLDÜRDÜ?

Fatma Uyanık'ı, "Kasten adam öldürmek", "Kişinin hürriyetinden yoksun bırakmak" ve "Cinsel istismarda bulunmak" suçundan yargılanan Vahap Varlı ve babası Karaman Adliyesi'nde ilk duruşmaya girdi.

CİNAYET ŞÜPHELİLERİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Karaman Adliyesi'nde gerçekleşen ilk duruşmada ilk olarak Vahap Varlı'nın babası sorgulandı. Baba, o gün neler yaşandığını hatırlamadığını, alkole bağlı hafıza kaybı yaşadığını söyledi. Cinayet şüphelisi baba beraatini talep etti.

Vahap Varlı'nın ifadesi ise hala sürüyor...

FATMA UYANIK'IN CESEDİ NEREDE?

Sanık Vahap Varlı olay günü Fatma Uyanık ile olan bağlantısını kabul etti. Zanlı Fatma Uyanık'ı arabasına aldığını itiraf etti fakat cesedin yeri hala belli değil.