CİNAYETİN NEDENİNİ ANLATTI

İsa Dumlu, itirafın hemen ardından neden bu cinayeti yaptığını açıkladı. Katil zanlısı, maktül Mustafa Hakkulu'nun, eşinin resimlerine uygunsuz yorumlarda bulunduğunu ve buna sinirlendiği için cinayeti işlediğini söyledi.