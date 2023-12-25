Müge Anlı'da cinayet itirafı! Adana'da aranan Musta Hakkulu'ndan acı haber
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında cinayet itirafı geldi. Canlı yayında gelen itirafın ardından cinayetin detayları da belli oldu. İşte kamuoyunda uzun süredir merak edilen "Mustafa Hakkulu'na ne oldu?" sorusunun cevabı ve Adana'daki Mustafa Hakkulu cinayetinin kan donduran detayları...
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan cinayet itirafı Türkiye'nin gündemine oturdu. Adana'da 14 Aralıktan beri kayıp olarak aranan 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'nun geçtiğimiz gün cansız bedenine ulaşıldı. Hakulu'nun kaybından önce son görüştüğü isimler arasında yer alan İsa Dumlu, şüpheli ölümün işlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayın esansında Mustafa Hakkulu'nu öldürdüğünü itiraf etti.
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CANLI YAYINDA GÖZALTI
İsa Dumlu, cinayet itirafının ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince canlı yayında gözaltına alındı.
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CİNAYETİN NEDENİNİ ANLATTI
İsa Dumlu, itirafın hemen ardından neden bu cinayeti yaptığını açıkladı. Katil zanlısı, maktül Mustafa Hakkulu'nun, eşinin resimlerine uygunsuz yorumlarda bulunduğunu ve buna sinirlendiği için cinayeti işlediğini söyledi.
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AİLE, ESKİ EŞLE İLİŞKİYE DİKKAT ÇEKİYOR!
Mustafa Hakkulu'nun ailesi ise İsa Dumlu'nun Hakkulu'nun eski eşi Bengül ile yasak aşk yaşadığını ve maktülün bu ilişkiyi öğrendiği için cinayeti işlemiş olabileceğini iddia ediyor.
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Mustafa Hakklu'nun eski eşi Bengül ise İsa DUmlu'yu hayatında hiç görmediğini. İlk defa programda gördüğünü söyleyip iddiaları redetti.
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