İHA

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali çerçevesinde Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide Müfit Can Saçıntı gençlere tavsiyelerde bulundu.

Müfit Can Saçıntı sinema çekmek ile ilgili gelen bir seyirci sorusuna, "Film çekmek çok maliyetliyse film çekerek anlatmak zorunda değilim. Romanını yazıyorum. Roman çok satarsa oradan gelecek parayla film yapacağım. Gençlere uyarıda bulunmak istiyorum. Gençler bu işe para için girecekseniz girmeyin. Bu işlerde sandığınız para yok" dedi.

Söyleşiye; Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, festival komite üyeleri ve vatandaşlar katıldı.