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Denizli'de olay, sabah saat 09.00 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Adalet Mahallesi 10140 Sokak'ta bulunan bir binanın 5. katında meydana geldi.

EŞİNİ ÇATIDA KANLAR İÇİNDE BULDU İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre; Necla Ergün Analıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde Müdür Yardımcılığı görevini yürüten 41 yaşındaki Gökhan Akçay, eşi tarafından yaşadıkları apartmanın çatısında kanlar içerisinde ölü olarak bulundu.

BOĞAZI KESİLMESİ SONUCU ÖLDÜ 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde öğretmen Gökhan Akçay’ın boğazının bıçakla kesilmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlanmasının ardından Akçay’ın cenazesi otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.