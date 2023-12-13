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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli'de müdür yardımcısı apartmanın çatısında boğazı kesilmiş halde bulundu! Son dakika haberleri

        Müdür yardımcısı boğazı kesilmiş halde bulundu!

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan bir okulda, müdür yardımcısı olarak görev yapan 41 yaşındaki Gökhan Akçay, eşi tarafından apartmanın çatısında boğazı kesilmiş vaziyette ölü olarak bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 12:35 Güncelleme: 13.12.2023 - 12:38
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        Müdür yardımcısı boğazı kesilmiş halde bulundu!
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        Denizli'de olay, sabah saat 09.00 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Adalet Mahallesi 10140 Sokak'ta bulunan bir binanın 5. katında meydana geldi.

        EŞİNİ ÇATIDA KANLAR İÇİNDE BULDU

        İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre; Necla Ergün Analıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde Müdür Yardımcılığı görevini yürüten 41 yaşındaki Gökhan Akçay, eşi tarafından yaşadıkları apartmanın çatısında kanlar içerisinde ölü olarak bulundu.

        BOĞAZI KESİLMESİ SONUCU ÖLDÜ

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde öğretmen Gökhan Akçay’ın boğazının bıçakla kesilmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlanmasının ardından Akçay’ın cenazesi otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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        #Denizli
        #Son dakika haberler
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