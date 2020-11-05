Mucize Doktor bu akşam ekranlara gelen 36. bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme daha sahne oldu. Peki son bölümde neler oldu ve yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?



MUCİZE DOKTOR 36. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bütün hastane bir kadına şiddet olayıyla çalkalanmaktadır. Bir adam bir kadına saldırmış, bir diğeri de onu kurtarmıştır. Herkes kahramanlığın doğasını sorgularken Ali, Nazlı ve babası arasında gittikçe köşeye sıkışır.

Ama her şeyi rayından çıkaran, acilde çöken hamile bir kadın olacaktır. En büyük korkusuyla yüzleşmek zorunda kalan Ali, hamile kadını apar topar ameliyata alır. Hayat tekrar tekrar aynı duvarlara çarpmak mıdır? Yoksa bu karanlık dünyada mucizelere de yer var mıdır?

MUCİZE DOKTOR 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mucize Doktor 37. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...