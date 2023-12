'MUBİ Fest' İstanbul Modern Sinema'da

REKLAM advertisement1

MUBI ve İstanbul Modern Sinema işbirliğinde düzenlenecek MUBI Fest İstanbul, 22-24 Aralık tarihleri arasında birbirinden iddialı 6 filmin yanında Murathan Mungan’la Ustalık Sınıfı ve Murat Meriç, Aylin Aslım ve Gülşah Güray ile Rock Tarihinde Kadınlar söyleşilerine ev sahipliği yapacak. İstanbul Modern Sinema’da gerçekleşecek festival kapsamında, Michel Franco imzalı HATIR / MEMORY filmi de Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek. Filmin gösterimine katılacak yönetmen Michel Franco, izleyicilerin sorularına yanıt verecek.

MURATHAN MUNGAN’LA USTALIK SINIFI

SİNEMA: ARA BAŞLIKLAR ETRAFINDA

Yakın zamanda 995 km kitabıyla tekrar buluştuğumuz, edebiyatımızın değerli ismi, oyun yazarı, şair ve yazar Murathan Mungan, gerçekleştireceği ustalık sınıfında filmlerin hem seyirci hem de sanatçı olarak kendisini nasıl etkilediğini katılımcılara aktaracak. Sinemaya dair ara başlıklardan yola çıkarak, her daim yaptığı gibi hayatımıza ayna tutacak. Etkinlik, 23 Aralık Cumartesi günü 12:00’de gerçekleşecek.

GÜNEŞ SONRASI / AFTERSUN

(Charlotte Wells, 2022)

Adını kısa filmleriyle duyuran İskoç yönetmen ve senarist Charlotte Wells’in ilk uzun metrajlı filmi olan GÜNEŞ SONRASI, 90’lı yılların sonunda, kısa bir tatil için Türkiye’ye gelen bir baba-kızı konu ediniyor. Oscar adayı Paul Mescal ile Frankie Corio’nun başarılı performanslarıyla zaman geçtikçe anlamı derinleşip güçlenen bir tatilin neşesini, hüznünü ve sıcaklığını aktaran film, bir ailenin hayatından duygusal kesitler sunuyor. Film, festival kapsamında 23 Aralık Cumartesi günü 14:00’de gösterim yapacak.

MÜKEMMEL GÜNLER / PERFECT DAYS

(Wim Wenders, 2023)

Usta yönetmen Wim Wenders’in yeni filmi, prömiyerini yaptığı Cannes Film Festivali’nde başrolündeki Kôji Yakusho’ya En İyi Erkek Oyuncu Ödülü kazandırmıştı. “Tokyo Tuvaleti” isimli gerçek bir kentsel yenileme projesinden esinlenen ve Japonya’nın Oscar adayı olan film, adını Lou Reed klasiği “Perfect Day”den alıyor. Film, festival kapsamında 23 Aralık Cumartesi günü 17:00’de sinemaseverlerle buluşacak.

SARARMIŞ YAPRAKLAR / FALLEN LEAVES

(Aki Kaurismäki, 2023)

Usta yönetmen Aki Kaurismäki‘nin yazıp yönettiği 2023 Cannes Jüri Ödülü, FIPRESCI Büyük Ödülü (Yılın En İyi Filmi), 2023 Münih İzleyici Ödülü kazanan son filmi, trajikomik bir aşk hikâyesi anlatıyor. İşçi sınıfından bir kadın ve bir erkek; süpermarket çalışanı Ansa ve inşaat işçisi Holappa’nın engellerle dolu hikayesi; minimal tasarımlar, yapay ışıklar, rock müziği ve Fin tangosuyla renkleniyor. Film, festival kapsamında 23 Aralık Cumartesi günü 20:00’de festival seyircisiyle buluşacak.

AYLİN ASLIM, MURAT MERİÇ ve GÜLŞAH GÜRAY

SÖYLEŞİ: ROCK TARİHİNDE KADINLAR

Türkiye’de Rock müziğin en önemli müzisyenlerinden Aylin Aslım, Radyo Eksen’de yıllardır dinleyicilere Rock ve Alternatif müzik ziyafeti veren Gülşah Güray ve müzik tarihi denince akla gelen ilk isimlerden Murat Meriç, MUBI Fest için bir araya geliyor. Festivalin heyecanla beklenen filmlerinden PRISCILLA’dan ilham alan söyleşide, Rock müziğin bugün olduğu yere gelmesinde büyük payı olmasına rağmen göz ardı edilmiş kadınlar hatırlanacak. Etkinlik 24 Aralık Pazar günü 12:00’de gerçekleşecek.

HATIR / MEMORY

(Michel Franco, 2023)

Prömiyerini 80. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde yapan filmin başrollerinde Peter Sarsgaard ve Jessica Chastain yer alıyor. Meksika sinemasının önemli yönetmenlerinden Michel Franco imzalı film, sosyal hizmet görevlisi Sylvia’nın lise arkadaşı Saul ile karşılaşmasıyla altüst olan hayatını konu ediniyor. 22 Aralık Cuma günü festival kapsamında özel gösterimiyle Türkiye prömiyerini yapacak film, 24 Aralık Pazar günü de 14:00’de sinemaseverlerle buluşacak.

Bu gösterime yönetmen Michel Franco katılacak ve gösterim sonrası bir soru-cevap oturumu yapılacak.

NASIL SEKS YAPACAĞIZ? / HOW TO HAVE SEX

(Molly Manning Walker, 2023)

Molly Manning Walker’ın yönettiği film, 2023 Cannes Belirli Bir Bakış En İyi Film ödülünün sahibi olurken, Avrupa Film Akademisi ödüllerinde de 3 dalda aday gösterildi. Üniversite sınavlarının ardından kafalarını dağıtmak için Yunan adalarına giden üç genç kadını odağa alan film, toplumsal baskı, ilk cinsel deneyim ve gençliğe dair derin gözlemlere sahip. Film, festival kapsamında 24 Aralık Pazar 17:00’de gösterim yapacak.

PRISCILLA

(Sofia Coppola, 2023)

Yönetmen koltuğunda ünlü yönetmen Sofia Coppola‘nın oturduğu filmde, bir genç kız için toz pembe başlayan bir aşk hikayesinin nasıl toksik bir ilişkiye dönüştüğü anlatılıyor. Dünyanın en ünlü çiftlerinden biri olan Elvis ve Priscilla Presley arasındaki ilişkiyi konu edinen film, festival kapsamında 24 Aralık Pazar 20:00’de sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.