Muazzez Abacı ve Bülent Ersoy'a duyduğu hayranlık nedeniyle sahne ve müzik hayatına atılan Muazzez Ersoy gündemde. İşte gerçek ismi Hatice Yıldız Levent olan Muazzez Ersoy'a dair merak edilenler...

MUAZZEZ ERSOY KİMDİR?

Gerçek ismi Hatice Yıldız Levent olan Muazzez Ersoy 9 Ağustos 1958 tarihinde Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde dünyaya gelmiştir. Klasik Türk müziği, fantezi müzik ve arabesk müzik dallarında şarkılar söyleyen ses sanatçısı Muazzez Ersoy 33. Türkiye Hükûmeti'nde Kültür Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı unvanına sahip sanatçılardan biridir. Devlet Sanatçısı ödülüne 1998'de layık görülen Muazzez Ersoy seslendirdiği nostaljik şarkılardaki başarısından dolayı "Nostalji Kraliçesi" olarak da anılıyor.

Aynı zamanda Muazzez Ersoy 2006 yılında Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü'nün “iyi niyet elçisi” seçilmiştir.

MUAZZEZ ERSOY ÖZEL HAYATI

Muazzez Ersoy'un çocukluğu ve gençlik yılları İstanbul'un Kasımpaşa semtinde geçen sanatçının müzikle ilgilenmesinde en büyük etken annesinin müziğe olan ilgi ve sevgisi oldu. Annesinin bu tutkusu sanatçıyı gençlik yıllarında etkisi altına aldı ve ortaokulu bitirdikten sonra öğrenimini müzik dersleri alarak sürdürmeye karar verdi. İrfan Özbakır ve Baki Duyarlar gibi müzik hocalarından dersler aldı. Sanatçı «tezgahtarlık» yaparak kazandığı birikimlerini müzik dersleri için harcadı. 1974 yılında küçük yaşta evlendi ve iki yıl evli kaldı. Bu evlilikten Ender isminde bir oğlu oldu. Eşinden ayrıldıktan sonra müzik dersleri almaya devam etti.

MUAZZEZ ERSOY ALBÜMLERİ

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Yıl Albüm Satış Yayın 1991 Seven Olmaz Ki 400.000 Elenor Plak 1992 Her Şeyim Sensin 600.000 Elenor Plak 1993 Sizi Seviyorum 500.000 Raks Müzik 1994 Sensizlik Bu 500.000 Levent Müzik 1994 Seninle Olmak 750.000 Levent Müzik 1995 Nostalji 1.200.000 Levent Müzik 1996 Nostalji 2 1.700.000 Levent Müzik 1997 Nostalji 3 1.100.000 Levent Müzik 1998 Nostalji 4-5-6 3.500.000 Levent Müzik 1999 Nostalji 7-8-9 2.000.000 Levent Müzik 2000 Nostalji 10-11-12 1.000.000 Levent Müzik 2002 Senin İçin 300.000 DMC 2004 Seni Seviyorum 210.000 Avrupa Müzik 2006 Nankör 70.000 Avrupa Müzik 2007 Kraliçeden Nostaljiler 20.000 Öncü Müzik 2010 Mozaik 67.000 Öncü Müzik 2013 Şarkılarla Gel 115.000 DMC 2016 "90'dan Pop" DMC