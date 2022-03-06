Usta sanatçıdan üzücü haber

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Usta sanatçı Muazzez Abacı'dan üzücü haber geldi. 74 yaşındaki Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğu iddia edildi.

ALZHEIMER HASTALIĞI NEDİR?

Halk arasında bunama olarak bilinen Alzheimer hastalığı, hafızayı etkileyen yakın zamanı hatırlayamama ile başlayan; zamanı ve bulunduğu yeri unutma, karıştırma, günlük yaşam kalitesinde bozulma ile seyreden yüzde 5 genetik özelliği olan, tedavi edilebilen, yalnız şifa sağlanamayan bir hastalıktır.