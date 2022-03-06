Muazzez Abacı kimdir, hastalığı nedir? Muazzez Abacı kaç yaşında ve nereli? Türk Sanat Müziği'nin efsane ismi Muazzez abacı'dan gelen son dakika haber sevenlerini üzdü. Peki Muazzez Abacı'nın sağlık durumu nasıl? İşte Muazzez Abacı'nın sağlık durumu ve "Muazzez Abacı kimdir?" sorusunun cevabı...

MUAZZEZ ABACI'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Usta sanatçı Muazzez Abacı'dan üzücü haber geldi. 74 yaşındaki Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğu iddia edildi.

ALZHAIMER NEDİR?

Halk arasında bunama olarak bilinen Alzheimer hastalığı, hafızayı etkileyen yakın zamanı hatırlayamama ile başlayan; zamanı ve bulunduğu yeri unutma, karıştırma, günlük yaşam kalitesinde bozulma ile seyreden yüzde 5 genetik özelliği olan, tedavi edilebilen, yalnız şifa sağlanamayan bir hastalıktır.

MUAZZEZ ABACI KİMDİR?

Abacı 12 Kasım 1947'de Ankara'da doğdu. İlk olarak Ankara Radyosuna 1966'da girdi. 1973'te ilk plağı Bir Sen Kaldın İçimde Kervan Plak yapımcılığında ile çıkardı. Klasik ve çok sesli Türk Müziğinin popülerlik kazanmasını sağlayan isimlerden biri oldu ve çok sevildi.

ancak istikrarsız özel hayatı nedeniyle[kaynak belirtilmeli]sahne ve plak çalışmaları kesintilere uğradı. Sırasıyla Kervan, As, Yavuz Plak şirketleri hesabına pek çok 45'lik ve LP doldurdu. Başlıca albümleri Dönüş (1978), Yasemen (1981), Sevdiklerinizle (1983), Şakayık (1986), Felek (1989), Vurgun (1990), Sensiz Olmadı (1991) ve Efendim (1992) olan sanatçı özellikle "Şakayık" ve "Vurgun" adlı kendisiyle özdeşleşmiş iki eseriyle hemen hatırlanır.

1990 yılında Cemal Safi'nin sözlerini yazdığı "Vurgun" adlı şarkı ve albümle kariyerinin zirvesine çıkan sanatçı, 2000'li yılların başlarında, Türk Sanat Müziği'ndeki genel durgunluğun ve gerilemenin de etkisiyle, kendini müzik gündeminden belirgin şekilde geri çekmiştir.2007 yılında Hayalin İçin Söyle programında jüri olarak yer almıştır.Özel mekanlarda ve halk konserlerinde her ay 1 veya 2 kez sahneye çıkmaktadır.