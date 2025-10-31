Muazzez Abacı, kalp krizi geçirdi
Ünlü şarkıcı Muazzez Abacı, ABD'de kalp krizi geçirdi
Giriş: 31.10.2025 - 14:49 Güncelleme: 31.10.2025 - 17:18
Türk sanat müziğinin ünlü yorumcusu Muazzez Abacı, kızı Saba Abacı'yı ziyarete gittiği ABD'de kalp krizi geçirdi. Söz yazarı Seda Akay, yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Canım Abacığıma, salı günü geçirdiği kalp krizi sonrasında stent takıldı. Tedavisi hastanede sürdürülüyor. Şükür, tedavisine normal odada devam ediliyor."
