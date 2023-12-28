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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muavini ezip öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı! - Gündem haberleri

        Muavini ezip öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!

        Diyarbakır'da, mola verdikleri otogarda tartıştığı muavinini 42 yaşındaki Abbas İşler´i ezip ölümüne neden olan yolcu otobüsünün şoförü 40 yaşındaki Sebahattin İnce tutuklandı. İnce´nin mola verdikleri tesiste yemek yerken masaya bir yolcuyu davet ettiği bu nedenle de İşler ile aralarında tartışma çıktığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 15:44 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:51
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        Muavini ezip öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
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        Diyarbakır'da olay, dün sabah saatlerinde, Ergani Otogarı´nda meydana geldi. Otogarda mola veren şehirler arası yolcu otobüsünün şoförü Sebahattin İnce (40) ile muavini Abbas İşler (42) arasında tartışma çıktı.

        AKRABALARINI OTOGARA ÇAĞIRDI

        Hayatını kaybeden muavin Abbas İşler.
        Hayatını kaybeden muavin Abbas İşler.

        DHA'da yer alan habere göre tartışma, büyüyüp kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, İşler, Ergani´deki akrabalarını otogara çağırdı.

        OTOBÜSÜ DURDURMAYA ÇALIŞTI

        Bunun üzerine Sebahattin İnce, içinde yolcu bulunan otobüsü hareket ettirdi. Otobüsün hareket ettiğini gören İşler, önüne geçerek durdurmaya çalıştı.

        ÜZERİNDEN GEÇİP YOLUNA DEVAM ETTİ

        Bu sırada İşler otobüsün altında kaldı. İnce, İşler´in üzerinden otobüsle geçip yoluna devam etti. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Abbas İşler´in, hayatını kaybettiğini belirledi. Şoför Sebahattin İnce de Ergani çıkışında uygulama noktasında polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

        ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        İşler´in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Ergani´de toprağa verildi. Sebahattin İnce, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        BİR YOLCUYU MASAYA DAVET ETTİ

        Olaya ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. İddiaya göre, mola verdikleri Malatya´da yemek yerken Sebahattin İnce, bir yolcuyu masalarına davet etti.

        "YOLCU, HOSTES KOLTUĞUNDA OTURSUN" DEDİ

        Bu nedenle İnce ile İşler arasında tartışma yaşandı. Otobüse bindikten sonra da şoför İnce´nin, yolcunun hostes koltuğunda oturmasını istediği, İşler´in ise buna karşı çıktığı ifade edildi. Ergani Otogarı´na geldiklerinde ise Abbas İşler'in akrabalarını çağırdığı öğrenildi.

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        #Diyarbakır
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