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        Haberler Gündem MSÜ TABAN PUANLARI 2024: Kadın ve erkek Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanı listesi

        MSÜ taban puanları listesi: 2024 kadın ve erkek MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları

        Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Mart Pazar günü düzenlendi. Sınavın sona ermesiyle MSÜ taban puanları 2024 sorgulamaları hız kazandı. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okullarına kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına ise sadece erkek öğrenci alınacak. Bu bağlamda kadın ve erkek Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları listesi araştırılıyor. İşte, 2024 MSÜ taban ve tavan puanları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2024 - 23:51 Güncelleme: 03.03.2024 - 23:51
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        • 1

          Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Mart'ta gerçekleştirildi. Sınavda ter döken 700 bini aşkın erkek ve kadın adaylar MSÜ taban puanları listesini araştırıyor. Peki, MSÜ sınavı ile Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu için kaç puan almak gerekiyor? İşte, 2024 MSÜ taban puanları tablosu...

        • 2

          MSÜ TABAN PUANLARI

          2024 MSÜ taban puanları listesi henüz yayınlanmadı. Bu yıla ait taban puanları yayınlandığında haberimiz güncellenecek. Geçtiğimiz yılın (2022) MSÜ taban puanları ise şu şekildeydi;

        • 3

          HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:

          HHO Sayısal Taban Puanı: 349,02781

          KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 302,22057

          KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 307,32495

          KHO Sözel Taban Puanı: 332,65076

        • 4

          HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

          HHO Sayısal Taban Puanı: 374,18652

          KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 367,57148

          KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 370,37408

        • 5

          ASTSUBAY MYO ADAYLARI

          KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 274,90949

          BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI

          BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 132,67153

          BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 201,24828

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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