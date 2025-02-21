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        Haberler Bilgi Gündem MSÜ sınav yerleri giriş belgesi sorgulama ekranı: 2025 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta?

        2025 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

        Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava sayılı günler kala, MSÜ sınav giriş belgesi yayımlandı. MSÜ sınav giriş belgesine, ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişim sağlanabilecek. Peki, "2025 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?" İşte 2025 MSÜ sınav yerleri giriş belgesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 23:18 Güncelleme: 22.02.2025 - 00:29
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        • 1

          MSÜ sınavı için geri sayım sürüyor. Sınava sayılı günler kala çalışmalarına hız veren adaylar, MSÜ sınav tarihini gündemine aldı. MSÜ sınavında adaylara, ortaöğretim düzeyinde 120 soru sorulmaktadır. 165 dakika süren Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı çoktan seçmeli beş seçenekli testten oluşmaktadır. Peki, "MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta, MSÜ iptal mi oldu?" İşte MSÜ sınavı tarihi ve saati...

        • 2

          2025 MSÜ ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI

          ÖSYM, MSÜ sınav giriş belgelerini erişime açtı. Aşağıdaki linkten ÖSYM sınav giriş belgesi görüntüleme ekranına ulaşabilirsiniz.

          2025 MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          2025 MSÜ NE ZAMAN YAPILACAK?

          2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat Pazar tarihinde saat 10.15'de başlayacak.

        • 4

          2025 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.

        • 5

          MSÜ SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DK?

          Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak.

          Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyecekler. Sınav süresi 165 dakika olacak.

        • 6

          DİKKAT!

          23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025-MSÜ için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak

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