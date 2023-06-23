MGS'den Bakan Ersoy'a teşekkür

DHA

MSG'den yapılan yazılı açıklamada, müzik sektörünün en önemli problemlerimden biri olan ve 25 yıldır çözüm bekleyen otel, motel, pansiyon ve konaklama tesislerinde çalınan müzikler için lisans alma sorununun çözüldüğü belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 7 müzik meslek birliği arasında yapılan çalışmalar sonucu, Türkiye'de faaliyet gösteren tüm otel, motel, pansiyon ve konaklama tesislerini zorunlu lisanslama kapsamına alan tebliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tebliğ ile otel, motel, pansiyon ve konaklama tesislerinde kullanılan müzikler için müzik meslek birliklerinden lisans almak zorunlu oldu. Böylelikle işletmeler; çok sayıda sanatçının eserlerinin bulunduğu repertuarlar için müzik birliklerinin belirlediği tarifeler üzerinden zorunlu lisanslama yapacak.

Oteller ve diğer konaklama tesisleri, müşterileri için çaldıkları müzikler için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren federasyonlardan müzik lisans belgesi alacak. Alınacak belge, turizm işletme belgesi başvurularına eklenecek. Tebliğin yayımından önce belgelendirilen konaklama tesisleri, müzik lisansına ilişkin belgeyi 1 Ekim 2023'e kadar Bakanlığa sunacak. Düzenleme, geçici nitelikteki basit konaklama turizm işletmesine sahip işletmeleri de kapsayacak."

MSG, Türk müziği, sanat ve sanatçının korunması hususundaki işbirliği ve çabadan dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile ilgili diğer meslek birliklerine teşekkür etti.

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