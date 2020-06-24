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Dünyanın en büyük endeks sağlayıcısı MSCI, Türkiye'nin "gelişen piyasa" statüsünü gözden geçireceğini açıkladı. BloombergHT'nin haberine göre MSCI Inc. tarafından yapılan açıklamada 2020 sınıflandırma değerlendirmesinde Türkiye'nin gelişen piyasa statüsünün gözden geçirilebileceği ve "öncü gelişen piyasa" ya da "ayrık" kategorisine indirilebileceği belirtildi. MSCI Endeks Politika Komitesi Başkanı Dimitris Melas, Salı günkü açıklamasında "Son 12 içerisinde iki önemli gelişen piyasa, Arjantin ve Türkiye piyasa erişilebilirliği konusunda önemli ölçüde bozulmaya uğradı." dedi.

Basın açıklamasında "17 Haziran 2020'deki MSCI 2020 Piyasa Erişilebilirlik Değerlendirmesi'nde belirtildiği gibi, Türk hisse senedi piyasasına erişilebilirlik seviyesi, sırasıyla Ekim 2019 ve Şubat 2020'deki açığa satış ve hisse senedi borç verme yasaklarından olumsuz etkilendi. Bu yasaklar kurumsal yatırımcıların faal olarak yatırım görüşlerini yansıtmalarını ve portföy risklerini hedge etme kabiliyetlerini ağır bir şekilde kısıtlıyor." ifadeleri yer aldı.

Türkiye halihazırda aralarında Güney Afrika, Rusya, Çin, Hindistan ve Yunanistan’ın da olduğu MSCI gelişen piyasalar endeksleri kategorisinde yer alıyor. MSCI’ın öncü gelişen piyasalar kategorisinde Hırvatistan, Romanya, Sırbistan gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Bahreyn, Ürdün ve Lübnan gibi Ortadoğu ülkeleri bulunuyor. “Ayrık” kategorisinde ise Bosna, Ukrayna ve Filistin gibi piyasalar yer alıyor.

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