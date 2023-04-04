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MSB personel alımı ne zaman yapılacak? 2023 MSB personel alımı başvuru tarihi açıklandı mı, şartları ve kadro-branş dağılımı açıklandı mı?

MSB 30 bin 62 personel alacak! 2023 MSB personel alımı ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı MSB bünyesinde görevlendirilmek üzere 30 bin 62 personel alımı yapılacak. Subay, astsubay, devlet memuru, işçi gibi farklı branşlarda gerçekleştirilecek olan MSB 30 bin 62 personel alımı başvuru tarihi, şartları ve kadro-branş dağılımı merak konusu oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde istihdam edilmek isteyenler gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte 2023 MSB personel alımı başvuru tarihi, şartları ve kadro-branş dağılımı hakkında merak edilen detaylar...

Giriş: 04.04.2023 - 12:01 | Güncelleme: ABONE OL
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  • MSB personel alımı başvuru tarihi, şartları ve kadro-branş dağılımı TSK bünyesinde görev almak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağını açıklayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askerî öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık" ifadelerini kullandı. İşte 2023 MSB personel alımına ilişkin merak edilenler...

  • SUBAY, ASTSUBAY, SÖZLEŞMELİ ER ALIMI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR!

    Bakan Hulusi Akar, nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarının devam ettiğini, subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti. 

  • MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 30 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK!

    Milli Savunma Bakanı Akar, şöyle konuştu:

    "Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor. 2 Nisan'da yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavı ile öğrenci alımına yönelik çalışmalar başlayacak, daha sonra hazirandaki mülakatlarla devam edecek. Tüm gençlerimizi bize katılmaya, Milli Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğinde, ülkemizin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet ediyoruz. Bunun parlak ve kutlu bir gelecek olduğunun da gençlerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz."

  • MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personel alımı başvuru tarihlerine ilişkin resmi açıklama gelmedi. Ancak MSB personel alımı başvrularının 2 Nisan 2023 Pazar günü gerçekleştirilen MSÜ sınavı sonrasında alınmaya başlanması bekleniyor.

  • MSB ADAY BELİRLEME SINAV TARİHİ 2023

    Bakan Akar konuyla ilgili açıklamasında şu detaylara yer verdi: "2 Nisan’da yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavı ile öğrenci alımına yönelik çalışmaları başlayacak, daha sonra hazirandaki mülakatlarla devam edecek.

  • Tüm gençlerimizi bize katılmaya, Milli Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğinde ve ülkemizin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet ediyoruz. Bunun parlak ve kutlu bir gelecek olduğunun da gençlerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz.”

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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