Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MSB personel alımı kura çekimi ve sınav tarihi belli oldu mu?

MSB personel alımı başvuru sonuçları için gözler Milli Savunma Bakanlığı'nda!

Milli Savunma Bakanlığı'na 18 şehirde 89 farklı meslekten 1115 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. MSB personel alımı başvuru sonuçları, kura çekimi ve sınav tarihi başvuru işlemlerini tamamlayan adayların gündeminde yer alıyor. İşte, 2022 MSB personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ve illere göre kontenjan dağılımı hakkında merak edilen detaylar...

Giriş: 30.11.2022 - 12:58 | Güncelleme: ABONE OL

  • Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere İzmir, İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere 18 ilde 89 meslek grubundan toplamda bin 115 işçi alımı yapılacak. MSB personel alımı başvuruları 21 ile 25 Kasım günleri arasında, İŞKUR üzerinden tamamlandı. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından kura çekimi tarihi duyurulurken "MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündeme geldi. 2022 MSB persone alımı başvuru sonuçları, değerlendirme sürecinin ardından açıklanacak.

  • MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

    Milli Savunma Bakanlığı 18 ilde, 89 farklı meslekten personel alımına ilişkin ilanı yayınladı. 21 Kasım tarihi itibarıyla başlayan MSB işçi alımı başvuruları, 25 Kasım 2022 tarihinde sona erdi.

    2022 MSB PERSONEL ALIMI İL VE MESLEKLER LİSTESİ

  • MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MSB personel alımı başvurusu olumlu değerlendirilen adaylar, kura çekiminin ardından sınava katılmaya hak kazanacak. MSB personel alımı sınavında başarılı olan adaylar uygun pozisyonlara yerleştirilecek.

    MSB personel alımı kura çekimi 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek, başvuru sonuçlarının ise bu tarihten önce ilan edilmesi bekleniyor.

  • 89 MESLEKTEN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ VE SINAVLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

    Başvuruları olumlu olarak değerlendirilen adaylar, 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek kura sonucunda sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edilecekler.

  • MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    MSB işçi alımı başvurusu için adaylarda KPSS şartı aranmıyor.

    Ena az ilköğretim ve lise mezunu adaylar MSB personel alımı başvurusunu gerçekleştirebilecek.

    Adaylardan aranan meslek sertifikaları ve belgelerin sağlanması gerekiyor.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.