MSB kaynakları: Suriye'deki iddialara itibar edilmemeli

İsrail dün akşam saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam, Hama ve Humus'a bir dizi hava saldırısı düzenledi. İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Dera iline yönelik saldırılarında 9 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

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İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırıların ardından konuşan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırıların mesaj olduğunu savundu ve Ahmed Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetimini "düşman güçlere topraklarında izin verirse, bedel ödetecekleri" ifadesiyle tehdit etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye ve Lübnan'daki rolünün negatif olduğunu iddia etti ve endişe duyduklarını söyledi. Jeruselam Post'a konuşan İsrailli bir kaynak da saldırıların Türkiye'ye mesaj olduğunu iddia etti.

MSB: İDDİALARA İTİBAR EDİLMEMELİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları da İsrail'den gelen iddiaların ardından yaptığı açıklamada, Suriye'deki gelişmelerle ilgili maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

MSB kaynakları, Suriye'de olan veya olduğu iddia edilen gelişmelerle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki gerçekliği olmayan, maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.