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        Haberler Dünya İsrail Suriye'nin güneyine saldırdı | Dış Haberler

        İsrail Suriye'nin güneyine saldırmaya devam ediyor

        İsrail, Suriye'nin güneyinde bulunan Dera ilini havan ve topçu atışlarıyla hedef aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 01:09 Güncelleme: 03.04.2025 - 01:09
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        İsrail Suriye'nin güneyine saldırdı
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        İsrail, Suriye'nin güneyinde yer alan Dera ilinin batısını havan ve topçu atışlarıyla hedef aldı.

        Akşam saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam ile Hama ve Humus ilindeki bazı noktaları vuran İsrail, Dera'nın batı kırsalına da saldırılar düzenledi.

        Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'nin güneyindeki bazı yerleşim yerlerini işgal eden İsrail, Dera ilinin Tel Cumu ve Tel Cabiye bölgelerini havan ve topçu saldırılarıyla hedef aldı.

        HAMA'YA YÖNELİK SALDIRI

        İsrail'e ait savaş uçaklarının, Suriye'nin başkenti Şam ile Hama iline saldırılar düzenlediği bildirildi.

        Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail uçakları Şam'daki Berze Mahallesi'nde bulunan Bilimsel Araştırma Binası çevresini ve Hama kent merkezi yakınlarını hedef aldı.

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        Saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

        Vatana gazetesinin haberine göre, İsrail uçakları Hama Havalimanı ve çevresindeki noktalara 14'ten fazla hava saldırısı düzenledi.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Suriye’de bir dizi hava saldırısı yapıldığı doğrulandı.

        Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Hama Askeri Havaalanı ve Suriye'nin Humus iline bağlı T4 Askeri Havaalanının yanı sıra başkent Şam bölgesindeki askeri altyapıyı hedef aldığı belirtildi.

        İsrail, 8 Aralık 2024'ten bu yana Suriye ordusuna ait devrik Baas rejiminden kalma askeri noktalar, mühimmat depoları ile askeri ekipmanların bulunduğu yerlere hava saldırıları düzenliyor.

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