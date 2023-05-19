Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem MSB'den 19 Mayıs paylaşımı

MSB'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) 19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı yapıldı.

Giriş: 19.05.2023 - 15:32 | Güncelleme: ABONE OL
MSB'den 19 Mayıs paylaşımı
HABERTURK.COM

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürkün "Bütün ümidim gençliktedir." sözünün altında, "Söz verdik, daha çok çalışmaya, söz verdik, vatanı savunmaya, söz verdik, toprağa can olmaya, söz verdik, Atatürke. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımıza, şehitlerimize ve gazilerimize Allahtan rahmet diliyor, kendilerini saygıyla ve şükranla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ulu Önder Atatürkün "Gençler, vatanın bütün ümit ve istikbali size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır." sözleriyle başlayan, Anıtkabir görüntüsü ve "19 Mayıs Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" ifadeleriyle sona eren videoda, milli mücadele dönemi ile Türk ordusunun bugününü anlatan kareler yer aldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
2 bin 800'ü aşkın eseriyle geçmişe ışık tutuyor
2 bin 800'ü aşkın eseriyle geçmişe ışık tutuyor
Bahar sağanaklarına devam! Jet rüzgarlara dikkat
Bahar sağanaklarına devam! Jet rüzgarlara dikkat
"12 bin eseri yeniden ülkemize kavuşturduk"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN International'a konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN International'a konuştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.