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        Haberler Gündem MSB: 2 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu - Güncel haberler

        MSB: 2 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'da hudut karakolunda teslim olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 18:05 Güncelleme: 12.03.2024 - 18:05
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        "2 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu"
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        MSB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" denildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Milli Savunma Bakanlığı
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