Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yönümüzü kendi köklerimize döndük

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yönümüzü kendi köklerimize döndük

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi Açılış Programı'nda "Kaybettiğimiz anahtarı son iki asırdır aydınlanma sandığımız yerde arıyoruz. Halbuki kaybettiğimizi sandığımız anahtar yerli yerinde duruyor" dedi. Erdoğan "Çocuklarımızı inancından, kültüründen, ailesinden, cinsiyetinden kopartarak sapkın akımların esiri yapma girişimlerini boşa çıkaracağız.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 14:37 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi Açılış Programı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

        İstiklal Marşı'nın 103.yıl dönümü kutlanıyor
        İstiklal Marşı'nın 103.yıl dönümü kutlanıyor Haberi Görüntüle

        "İstiklal Marşımızın dünyada başka bir örneği yoktur. Güçlü bir özgürlük iradesinin yazıya dökülmüş hali olan İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u şükranla yad ediyoruz.

        Ulus'taki bu tarihi bina Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'ne dönüştürülerek ülkemize kazandırılmıştır. Yeniden kültür sanat hayatımıza kazandıran Sebilürreşad ekibine teşekkür ediyorum.

        Ruhunu kaybetmiş bir milletin cesetten ibaret kalacağı anlayışıyla medeniyetimizin köklerine inmeye çalışan her gayeye destek vermek boynumuzun borcudur. Hiçbir aksiyona girmeden, yapılanları eleştirerek tarihe mal olmuş kimse göremezsiniz.

        REKLAM

        Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'ni maziden atiye köprü kuran önemli bir adım olarak görüyorum. Kendilerini yetiştirecek evlatlarımızın her biri geleceğin Mehmet Akif adayları olacaktır.

        İlk sayısı Temmuz 1908'de çıkan Sıratımüstakim Mehmet Akif'in başyazarlığında seçkin bir platforma dönüştü. Derginin adı Sebilürreşad olarak değiştirildi. Dergi etkin bir rol oynadı. Derginin misyonunu milletin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini korumak olarak belirlediğini görüyoruz.

        "AYNI ZAMANDA ANKARA'NIN DERGİSİ"

        Sebilürreşad sadece İstanbul'un değil, Ankara'nın da dergisidir. Sevr Anlaşması imzalandığında Akif'in Kastamonu'da yaptığı bir konuşma büyük ses getirir. Aradan geçen 1 asrı süreye rağmen, Akif'in tarifleri geçerliliğini korumaktadır.

        Gazi Mustafa Kemal 'Manevi cephemizin kuvvetlenmesinde Sebilürreşad'ın büyük etkisi vardır' diyerek teşekkür ediyor. 1966 yılına kadar gelen Sebilürreşad'ın 2016'da yeniden yayın hayatına girmesini takdire şayan olarak nitelendiriyorum.

        "BOŞA ÇIKARACAĞIZ"

        Ülkemizin dört bir yanında gençlerimiz tarafından yürütülen kültür-sanat çalışmalarını gördükçe geleceğimize olan güvenim artıyor. Asım'ın neslini yaşatmak için hep birlikte daha çok çalışmalıyız. Gençlerimizi internetteki bir takım platformların sanal dünyalarına hapsederek, büyük medeniyet birikiminden mahrum bırakmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Çocuklarımızı inancından, kültüründen, ailesinden, cinsiyetinden kopartarak sapkın akımların esiri yapma girişimlerini boşa çıkaracağız.

        Kaybettiğimiz anahtarı son iki asırdır aydınlanma sandığımız yerde arıyoruz. Halbuki kaybettiğimizi sandığımız anahtar yerli yerinde duruyor. Emperyalistlerin ezdikleri sandıkları paspasın altındaki anahtarı alıp kapıyı açmak bize kalmıştır.

        Sebilürreşad'ın yapmaya çalıştığı şey yüce kitabımızın içini doldurmaktır. Bize düşen kendi medeniyetimizin peşinden gitmek, kendi kavramlarını inşa etmektir.

        Türkiye uzunca süre aydın despotizmi altında kalmıştır. Milletin kutsalına düşmanlığı, aydınlık kılıfı altında topluma dayatanların borusu eskisi kadar rahat ötmüyor.

        Artık hiç kimse bu ülkede karanlığı aydınlık diye pazarlayamayacak, cehaleti erdem diye kazandıramayacak. Yönümüzü kendi köklerimize döndük.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan BM'de "İsrail" protestosu
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan BM'de "İsrail" protestosu
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Ukraynalı eş boşanmak istemişti! Falçatalı dehşette karar!
        Ukraynalı eş boşanmak istemişti! Falçatalı dehşette karar!
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Tanımadıkları cani anne ile kızı bıçaklamıştı! İlayda'nın annesi vahşeti anlattı!
        Tanımadıkları cani anne ile kızı bıçaklamıştı! İlayda'nın annesi vahşeti anlattı!
        Şener Şen'e destek verdi
        Şener Şen'e destek verdi
        Diş hekimi başından vurulup öldürülmüştü! Eşi ve 1 kişi tutuklandı!
        Diş hekimi başından vurulup öldürülmüştü! Eşi ve 1 kişi tutuklandı!
        İstiklal Marşı'nın 103.yıl dönümü kutlanıyor
        İstiklal Marşı'nın 103.yıl dönümü kutlanıyor
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Rusya'dan, Britanya'yla balıkçılık anlaşmasına son
        Rusya'dan, Britanya'yla balıkçılık anlaşmasına son
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Eski İYİ Partili vekile bıçaklı saldırı!
        Eski İYİ Partili vekile bıçaklı saldırı!
        Para mutluluk getirir mi?
        Para mutluluk getirir mi?
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Habertürk Anasayfa