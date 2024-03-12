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        Haberler Sağlık Haftada 3 kez 5 bin adım yaşam süresini 3 yıl uzatıyor! - Haberler

        Haftada 3 kez 5 bin adım yaşam süresini 3 yıl uzatıyor!

        Yapılan yeni çalışma, düzenli aktivitenin toplum üzerindeki hastalık ve ölüm yükünü azaltabileceğini ortaya koydu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 15:29 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:38
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        Haftada 3 kez 5 bin adım yaşam süresini 3 yıl uzatıyor!
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        London School of Economics (LSE) tarafından yapılan bir araştırmanın sonucuna göre, haftada üç kez 5 bin adım atmak yaşama üç yıl daha ekleyebilir.

        YAŞAM SÜRESİ ERKEKLERDE 2.5 YIL, KADINLARDA 3 YIL ARTIYOR

        Araştırmacılar, iki yıldan uzun süre düzenli yürüyüş yapmanın fiziksel olarak aktif olmayan erkeklerin yaşam süresine 2.5 yıl; aktif olmayan kadınların yaşam süresine ise üç yıl eklediğini ortaya koydu.

        Telegraph Gazetesi'nin haberine göre, Britanyalıların yaklaşık üçte biri, haftada 150 dakikadan az orta düzeyde egzersiz ya da günde yaklaşık 22 dakika tempolu yürüyüş yaptıkları için fiziksel olarak inaktif kabul ediliyor.

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        HAFTADA 15 BİN ADIM HASTALIK VE ÖLÜM YÜKÜNÜ AZALTIYOR

        Çalışmada, hareketsiz insanların sadece yarısının haftada 15 bin adım yürümesi halinde, toplum üzerindeki hastalık ve ölüm yükünün azalacağı ve NHS'nin (Ulusal Sağlık Servisi) yılda 15 milyar sterlin tasarruf edeceği belirtildi.

        Örneğin, 65 yaş ve üstü kişiler haftada 3 veya daha fazla 7 bin 500 adım atma alışkanlığı kazandığında ölüm risklerini yüzde 52 azaltabilirler.

        Bu oran yaşı 45 ile 65 arasında olanlarda yüzde 38’e, tüm nüfusta ise yüzde 27’ye düşüyor.

        EGZERSİZ OBEZİTE RİSKİNİ AZALTIYOR

        Hareketsiz kişiler arasında düzenli egzersiz yapmak, obez olma veya kalp hastalığına ve yaşam beklentisini kısaltan diğer koşullara yol açabilen Tip 2 diyabete yakalanma olasılığını da azaltıyor.

        Araştırmacılar, Tip 2 diyabetli 55 yaşındaki bir kişinin, haftada üç kez 5 bin 500 adım yürümeye başlaması durumunda ölüm riskini yüzde 40 azaltabileceğini dile getirdi.

        Britanya'da yaklaşık beş milyon kişi diyabet hastası ve bu da NHS'nin yıllık bütçesinin yaklaşık yüzde 10'una (yaklaşık 160 milyar sterline) mâl oluyor.

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        10 yıl boyunca bir milyon insan üzerinde yapılan araştırma, haftada dört kezden fazla 7 bin 500 adım yürüyen insanlarda yürümenin faydalarının sabit kaldığını ortaya çıkardı.

        Sonuçlar, sağlığı korumak için 1960'larda bir Japon pazarlama hilesi tarafından popüler hale getirilen günde 10 bin adımdan daha az adımın gerekli olduğunu gösteriyor.

        Uzmanlar, 5 bin adımlık tek bir günün bile sağlığa fayda sağladığını ve daha az kişinin hastaneye kaldırılmasıyla NHS'nin her yıl 4 milyar sterlin tasarruf edebileceğini dile getirdi.

        EYLEM ÇAĞRISI

        Sağlık ekonomisi profesörü Prof. Joan Costa-Font, bulguların halk sağlığını iyileştirmek açısından karar alıcılar için açık bir eylem çağrısı" olduğunu belirtti.

        Costa-Font, "Kazanılan başarılı alışkanlıklar yaşam süresini uzatabilir, kamu sağlığı hizmetlerinde önemli tasarruflar sağlayabilir, üretkenliği artırabilir, ruh sağlığı, sosyal izolasyon ve kanser ile tip 2 diyabet gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların yol açtığı uzun vadeli önemli zorlukların giderilmesine yardımcı olabilir" dedi.

        Derleyen: Demet Demirkır

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