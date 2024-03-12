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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Son seçimim" açıklaması hakkındaki soruları cevaplayan Tunç, şu ifadelere yer verdi:

"Tabi sayın Cumhurbaşkanımız anayasamızın kuralını hatırlattı. 116. maddenin ikinci fırkasında, Sayın Bozdağ'ın da bahsettiği gibi TBMM seçimi yenilerse adaylık yolu açılır. Bakalım, daha çok zaman var. 4 yıl içinde neler olur neler biter, Mevlam neler gösterir."

(CHP il merkezinde sayılan paralar) Bağışın şekli bellidir, miktarı da bellidir. Hesap numaraları var, buradaki paralar başka kaynaktan mı geliyor. Savcı bu paraların kaynağını soracaktır. Kamuoyunda tepki ortaya çıktı. Bu konuda lehte-aleyhte çok beyan var."

Ayrıntılar geliyor...