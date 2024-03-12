Büyüklüğü Everest Dağı'nı aşan kuyrukluyıldız geliyor: "Yakında çıplak gözle görülebilir"

Büyüklüğü Everest Dağı'nı aşan bir kuyrukluyıldızın, gelecek haftalarda çıplak gözle Dünya'dan görülebileceği açıklandı.

Gökbilimciler, 12P/Pons-Brooks adlı kuyrukluyıldızın, 70 yıl sonra İç Güneş Sistemi'ni ziyaret ettiğini söyledi.

Güneş etrafında dönüşünü yaklaşık 71 yılda tamamlayan bu tür cisimlere Halley tipi kuyrukluyıldız deniyor. Bu, söz konusu cisimlerin bir insan ömründe bir veya iki kez görülebileceği anlamına geliyor.

Veriler, 12P/Pons-Brooks'un 21 Nisan'da Güneş'e en yakın noktadan geçeceğini gösteriyor. Uzmanlar, 12P/Pons-Brooks'un 2 Haziran'da Dünya'ya en yakın noktada olacağını açıkladı.

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The Guardian'ın haberine göre bazı uzmanlar 12P/Pons-Brooks'un ilk kez 14. yüzyılda görüldüğünü düşünüyor. Ancak kuyrukluyıldızın adı, 1812'de onu keşfeden Fransız gökbilimci Jean-Louis Pons ve 1883'te onu gözlemleyen ABD'li gökbilimci William Robert Brooks'tan geliyor.

Yaklaşık 30 kilometre çapında bir çekirdeğe sahip olduğu düşünülen 12P/Pons-Brooks, kriyovolkanik nesneler arasında yer alıyor. Bu yapıdaki kuyrukluyıldızlar, ısındığında etrafa toz, gaz ve buz saçıyor.

Gökbilimciler, kuyrukluyıldızın gece gökyüzünde yeşil tonda görülebildiğini ancak ilerleyen günlerde çok daha parlak hale gelmesinin beklendiğini bildirdi.