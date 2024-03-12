Bakırköy'de TIR şoförü uyarıları dikkate almamış
İstanbul Bakırköy'de dün üst geçide çarparak devrilen TIR şoförünün uyarıları dikkate almadığı ortaya çıktı. Kaza yerinden metrelerce önce uyarı tabelalarının yer aldığı ortaya çıktı
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Bakırköy'de geçide çarpan TIR, otomobilin üzerine devrilmiş ve 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan TIR şoförünün, alt geçide girmeden metreler önce yer alan uyarı tabelalarını dikkate almadığı ortaya çıktı.
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Yeşilyurt Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde saat 18.45 sıralarında kağıt malzeme yüklü TIR, Marmaray geçidine çarparak yanında bulunan otomobilin üzerine devrildi.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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İftara gittikleri ve aynı aileden oldukları öğrenilen 4 kişi otomobilde sıkıştı.
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İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Recep Aytekin (45), Güler Rukiye Aytekin (70), Sultan Aytekin (45) ve 17 yaşındaki Merve Aytekin'in hayatlarını kaybettiği belirlendi.
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UYARI İŞARETLERİNİ DİKKAT ALMADI
Öte yandan Rauf Orbay Caddesi'nde alt geçide giren TIR şoförünün uyarıları dikkate almadığı ortaya çıktı.
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Geçidin 4 metre yükseklikte olduğunu gösteren tabelalara rağmen, 'Dikkat Düşük Köprü, Yüksek araçlar sağdan çıkınız' şeklindeki yönlendirmeye uymayan şoförün kazaya yol açtığı belirlendi.
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