Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!

Bu maçın ardından uzun yıllar birbirlerine rakip olmayan iki teknik adam, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında ise 4 müsabakaya çıktı. Habere konu dönemde Mourinho Tottenham'ı çalıştırırken, Solskjaer de Manchester United'ın başında mücadele etti.