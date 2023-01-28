Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de Mounir Chouiar ile yollar ayrıldı. Genç futbolcu sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralandı.

Fransız oyuncu sezon başında Başakşehir'e 1 milyon 500 bin euro bedelle transfer oldu.

Mounir Chouiar, 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'da da forma giymişti.

24 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Başakşehir ile toplamda 30 maça çıktı. 2 gol ve 9 asist yaptı.