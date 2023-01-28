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Mounir Chouiar'ı Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, Medipol Başakşehir'den Mounir Chouiar'ı yarım sezonluğuna kiraladı

Giriş: 28.01.2023 - 20:05 | Güncelleme: ABONE OL
Mounir Chouiar'ı Kasımpaşa'da
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de Mounir Chouiar ile yollar ayrıldı. Genç futbolcu sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralandı.

Lacivert-beyazlılar genç oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladı. Kasımpaşa, Mounir Chouiar'ın lisans işlemlerini tamamladı.

24 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Başakşehir ile toplamda 30 maça çıktı. 2 gol ve 9 asist yaptı.

Mounir Chouiar, 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'da da forma giymişti.

Fransız oyuncu sezon başında Başakşehir'e 1 milyon 500 bin euro bedelle transfer oldu.

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